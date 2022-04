Junge ukrainische Geflüchtete : „Was mir hilft, ist die Hilfe für andere“

Schon vor dem Krieg hat Polina Tivova viel Zeit mit der deutschen Sprache verbracht. Die junge Ukrainerin ist am Studienkolleg der Universität Heidelberg eingeschrieben. Sie will Deutschlehrerin werden, Sorge bereiten ihr hier vor allem verpatzte Klausuren. „Seit dem Krieg steht das jetzt alles im Hintergrund“, erzählt sie. Am 21. Februar besuchte sie noch ihre Familie in Odessa. Drei Tage später beginnt der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Über Ungarn und Österreich ging es schließlich mit dem Auto nach Deutschland. Viele Familienmitglieder musste sie im Kriegsgebiet zurücklassen. Sie möchte sich engagieren, um anderen Ukrainern beizustehen, um auch das eigene Trauma der Flucht zu überwinden: „Nach meiner Ankunft, habe ich sofort verschiedenen Tätigkeiten aufgenommen. Da habe ich Frau Lustenhouwer kontaktiert“. Über den Kontakt mit Oksana Lustenhouwer, die am Studienkolleg in Heidelberg Deutsch unterrichtet, kommt sie schließlich zum deutsch-ukrainischen Verein „Freundschaft kennt keine Grenzen“. „Wir haben alle zusammen gedacht, dass wir einen Deutschkurs organisieren müssen“, erzählt Polina. Ein Ankerpunkt für ukrainische Geflüchtete in Deutschland müsse her. „Ohne Sprache wird es schwierig“.

Auch Arsenii Basthenov aus Charkiw lernt am Studienkolleg Heidelberg Deutsch und engagiert sich für den Verein. Ohne die ehrenamtliche Unterstützung der Studierenden und Spenden aus der Bevölkerung könnte der Verein nicht solche Hilfe leisten. Die schnelle Organisation der Sprachkurse zeigt aber auch: Der Wunsch zu helfen ist immens.