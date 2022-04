Aktualisiert am

Der Krieg in der Küche

Ausnahmezustand in Kiew

Ausnahmezustand in Kiew :

Ausnahmezustand in Kiew : Der Krieg in der Küche

In einer Kiewer Wohnung reden Nastia, Vika und Yulia über Bleiben und Fliehen, Gewehre und Fahnen. Und über den Klang des Wortes „Sieg“.

Leben im Krieg: Worauf soll man hoffen, wenn man in Kiew ausharrt? Auf den Frieden, aber auch auf den „Ruhm der Nation“? Bild: Nastia Teor via Serdyukova

Koki ist jetzt bei Yulia. Koki ist ein Hamster und gehört Freunden, aber die sind nicht mehr in Kiew. Sie sind geflohen, und danach hat Yulia Koki aus der leeren Wohnung geholt. Er war noch am Leben, nach neun Tagen.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Jetzt ist er zu Yulia gezogen, zusammen mit unglaublich vielen Topfpflanzen von unglaublich vielen Freunden, die auch weg sind. Und mit dem Essen, das sie im Kühlschrank gelassen haben.

Und auch Vika und Nastia sind bei Yulia. Nastia kommt aus der queer-feministischen Szene. Sie produziert Grafik, Yulia ist Filmproduzentin, und so sind sie sich schon früher bei den Events der Kiewer Szene über den Weg gelaufen. Jetzt ist Nastia zu Yulia gezogen, denn zu zweit ist es leichter, nicht verrückt zu werden. Und auch Vika kam, denn sie wohnt im zehnten Stock am Stadtrand. Ein Top-Ziel für russische Granaten, sagt sie. Yulias Block dagegen hat nur fünf Stockwerke und liegt mehr abseits.

„Sie fühlen sich trotzdem schuldig“

Vika ist Redakteurin bei einem Sender, aber sie arbeitet von zu Hause, denn seit Krieg ist, fällt die Metro immer aus. Mit ihrem Laptop kauert sie jetzt immer in derjenigen Ecke, die Yulia und Nastia gerade nicht benutzen. Mittags hat sie gekocht, jetzt ist es Abend, und Yulia macht das Essen noch mal warm. Es gibt Fleisch, Buchweizengrütze und Oliven.

Kokis Besitzer haben sich inzwischen gemeldet. „Sie sind jetzt im Westen, sie arbeiten sich ab, um Hilfe zu organisieren“, erzählt Yulia. „Und sie fühlen sich trotzdem schuldig.“

„Auch ich fühle mich schuldig“, sagt Nastia. Ja, auch sie tut, was sie kann. Sie organisiert Hilfe für die Opfer. Sie schreibt, zeichnet, dreht Videos, um auf sie aufmerksam zu machen. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl, dass das nicht reicht. „Ich fühle mich schuldig, denn ich stehe nicht draußen mit einem Gewehr.“

In der Ukraine kann sich jeder zur Waffe melden, und wenn Gewehre da sind, kriegt er ein Gewehr. Kämpfen oder nicht kämpfen, das wird in allen Küchen besprochen, in allen Luftschutzkellern. Yulia und Vika haben da ihren Schluss schon gezogen. Sie wissen, dass sie keine Waffe wollen. Vika sagt, ihr Beitrag zum Kampf sei ihr Journalismus. Yulia ist bei einer humanitären Initiative und sammelt Geld, Essen und Schutzausrüstung. Manchmal spendet sie Blut, aber Schießen war nie ihr Ding.

Jetzt schwankt sie manchmal. „Gestern war ich mit den Nerven durch“, sagt sie und geht zum Kühlschrank. „Da habe ich fast gedacht, ein Gewehr, das wäre jetzt gut. Da wäre ich nicht so hilflos.“

Den Tag über hat es von der Front her mehr gedonnert als sonst, und einmal hat auch das Fauchen eines Kampfflugzeugs über der Stadt gelegen. Yulia holt eine Flasche Wodka aus dem Kühlschrank, Zitronensaft und Tabasco. „Jetzt brauch ich einen Kurzen.“

Darf man Maniküre machen im Krieg?

Die Geschichte dieser Flasche Wodka beginnt mit einer Maniküre. In Kiew denken jetzt viele, im Krieg ist es nicht richtig, Maniküre zu machen. Vika aber sagte: „Ist eigentlich Quatsch.“ Und Yulia dachte das auch. So sind sie dann zur Manikeurin gegangen, und die Manikeurin kannte einen, der Alkohol verkauft, obwohl das verboten ist.

Yulia hebt ihr Glas: „Auf den Frieden.“ „Und auch auf den Sieg?“, fragt Vika. „Klar. Auch auf den Sieg“, sagt Nastia. Yulia hat ihr Glas abgesetzt. „Sieg. Dieses Wort, das geht nicht“, sagt sie. „Wie kann man von Sieg reden, wenn so viele Menschen sterben?“

Vika hört zu. Es kommt oft vor, dass sie ein wenig zögert, bevor sie etwas sagt, aber dann sitzt jede Silbe. „Das mit dem Sieg mag ich auch nicht. Ehrlich. Ich kann schon das Wort nicht ausstehen. Klingt so total sowjetisch. Klingt nach diesen Putin-Paraden in Moskau am Tag des Sieges. Ich schlage vor: Wir trinken auf ein Ende des Krieges, das gut wird für die Ukraine.“ „O. k.“, sagt Yulia, „also auf ein Ende des Krieges, das gut für uns ist.“

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Vika und Nastia gehen auf den Balkon, um zu rauchen. Vika hatte zwar aufgehört, aber seit Krieg ist, hat sie wieder angefangen. Jetzt erzählt Nastia von Ljoscha, ihrem Partner. Der war nicht in Kiew, als der Krieg begann. Er wollte nicht zurück, sie wollte nicht weg. Sie und Ljoscha lieben sich immer noch, aber sein Weg war nicht ihr Weg. Jetzt schreiben sie sich SMS. Dann nehmen die drei noch einen in der Küche. „Auf die Liebe!“, sagt Nastia. „Auf die Freundschaft“, sagt Yulia.