Ukrainekrieg : Warum Franziskus Putin schont

Den Aggressor verschwiegen: Papst Franziskus an Ostern im Vatikan Bild: dpa

Es sind ungewöhnlich drastische Worte für einen Papst, selbst für einen, der Franziskus heißt: „Desinformation, Verleumdung, Diffamierung und Koprophilie“ sieht er in den Medien seines Heimatlandes Argentinien am Werk. Anlass für diese päpstliche Tirade war ein Vorwurf, mit dem sich Franziskus seit Beginn des Ukrainekriegs auch andernorts konfrontiert sieht: Argentinische Medien hatten beanstandet, er stelle sich nicht entschieden genug auf die Seite der Ukraine und sei zu Putin-freundlich. Sie verwiesen darauf, dass Franziskus weder den Kremlchef noch Russland bisher namentlich als Aggressor verurteilt habe – auch an den Ostertagen hat er dies vermieden.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik.

Die zitierte Passage stammt aus einem handschriftlichen Brief des Papstes an den argentinischen Journalisten Gustavo Sylvestre mit Datum vom 7. April, den dieser kurz vor Ostern im Internet veröffentlichte; der Vatikan hat die Authentizität des Schreibens nicht bestritten. Franziskus stellt darin auch die Vermutung an, manche Journalisten, die ihm eine Putin-freundliche Haltung vorwerfen, würden für solche Artikel bezahlt.