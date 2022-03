Angst vor Putin  : Es gibt keine Eskalation zum Atomkrieg

Große Angst in Deutschland: Demonstranten gegen Putins Krieg und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine Bild: dpa

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gilt nicht gerade als verlässliche Quelle für Wahrheiten. Nachdem er nun zum zweiten Mal erklärte, dass Russland Kernwaffen in einem konventionellen Krieg nur dann einsetzen wird, wenn die Existenz des Landes gefährdet ist (nicht aber in der Ukraine), scheinen inzwischen mehr und mehr zu glauben, dass er ausnahmsweise die Wahrheit gesagt hat. Das stimmt, denn er bestätigt das, was die russische Militärdoktrin vorsieht. Rätselhaft bleibt, warum die westlichen Nationen – gerade Deutschland – die Angst vor einem Atomschlag Russlands seit Wochen umtreibt.

Auslöser war eine Äußerung Putins, wonach die Alarmierungsstufe der nuklear-strategischen Angriffskräfte um eine Stufe erhöht werden soll. Was das bedeutete, wurde vergangene Woche klar, als die luftmobilen Einsatzzen­tralen für einen strategischen Krieg daraufhin überprüft wurden, ob sie problemlos fliegen und auftanken können. Das sind Routineübungen, die die USA alle paar Monate veranstalten. Was die auf Europa gerichteten Mittelstreckenwaffen betrifft, so haben die Nachrichtendienste keine Alarmierungen feststellen können.

German Angst trifft zögerlichen US-Präsidenten

Woher kommt diese panische Angst vor Einsätzen von Atomwaffen, die gerade die Menschen in Deutschland umtreibt? Wir Deutschen baden gerne in apokalyptischen Szenarien, das war schon so zurzeit der Antiatomkraftbewegung, der Friedensbewegung und neuerdings auch bei Klimaprotesten. Sachliche und abgewogene Einschätzungen von Risiken sind in Deutschland schwer zu vermitteln. Aber in diesem Fall kommen die Stichworte von woanders.

Ausgangspunkt ist das Weiße Haus, wo ein extrem risikoscheuer amerikanischer Präsident regiert, der von Beratern umgeben ist, die in Kategorien des alten Kalten Krieges denken und ihn davon abhalten, sich stärker für die Verteidigung der Ukrainer gegen die russische Invasion einzusetzen. Lieferungen von Kampfflugzeugen sowie die Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine werden mit dem Hinweis abgelehnt, dass daraus ein Weltkrieg entstehen könne, an dessen Ende der Einsatz von Kernwaffen droht.

Würden wir im Jahr 1982 sein und die damalige Sowjetunion hätte Finnland überfallen, so wäre diese Politik klug gewesen. Damals standen 20 Divisionen der Roten Armee in Mitteleuropa und hätten zusammen mit dem Warschauer Pakt eine raumgreifende Invasion gegen Westeuropa auslösen können, an dessen Ende der Einsatz von Kernwaffen gestanden hätte.

Aber die 20 Divisionen der Roten Armee sind ebenso verschwunden wie der Warschauer Pakt. Russland hat derzeit keine Optionen zur Eskalation außer einzelnen Angriffen mit Marschflugkörpern gegen Ziele im NATO-Gebiet. Aber diese Option wäre für Russland toxisch, denn sie könnte zur Folge haben, dass die NATO massiv in der Ukraine eingreift. Dann gäbe es noch die nukle­are Option, aber vor der schreckt Putin zurück, denn dann muss er sich mit nuklearen Gegendrohungen auseinandersetzen.

Die USA haben 1994 im Rahmen des Budapester Memorandums die territoriale Integrität der Ukraine garantiert. Diese Verpflichtung sollte für einen amerikanischen Präsidenten angesichts der Schwächen der russischen Truppen in der Ukraine Anlass sein, seinen Generälen aufzutragen, Optionen für ein Eingreifen amerikanischer Verbände in der Ukraine auszuarbeiten. Diese Optionen könnten darauf abzielen, es den russischen Truppen zu erschweren, ihren Feldzug fortzusetzen, ohne dass es direkt zu Zusammenstößen zwischen Amerikanern und Russen kommen muss.

Russland hat kein Interesse an einer Eskalation

Leider ist das Gegenteil der Fall: In einer Anhörung im US-Kongress in der vergangenen Woche wurden Generäle danach gefragt, was so kritisch an der Lieferung von MiG-29-Abfangjägern an die Ukraine wäre. Die Antworten waren erbärmlich. Die MiG-29-Flugzeuge, so einer der Generäle, würden in der Lage sein, binnen weniger Minuten Moskau zu erreichen. Die Signalwirkung sei daher gefährlich.

Angesichts der Tatsache, dass die Ukraine bereits MiG-29-Jäger nützt und keiner von denen auf dem Weg nach Moskau beobachtet werden konnte, ist dieses Argument abwegig. Das zweite Argument war noch schwächer: Flugplätze in Polen oder in Deutschland, von denen aus die MiG-29 in die Ukraine abflögen, müssten damit rechnen, aus der Ferne bekämpft zu werden. Auch hier gilt: Russland hat derzeit kein Interesse an einer Eskalation, denn diese würde nur dazu führen, dass die Lage der russischen Truppen in der Ukraine unhaltbar wird.

Die Rechnung für diese Ängstlichkeit zahlen die Menschen in der Ukraine mit ihrem Leben. Künftige Historiker werden die Zurückhaltung Präsident Bidens als einen ebenso großen Fehler qualifizieren wie den Einmarsch im Irak im Jahr 2003. Aber auch die Folgen für das Ansehen des Westens als einer Gemeinschaft demokratischer Staaten, die die internationale, regelbasierte Ordnung und Menschenrechte schützt, sind unabsehbar.