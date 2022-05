Live-Chat für F+ Abonnenten : Fragen Sie unsere Russland-Experten!

Vor drei Monaten hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Was möchten Sie zur Lage wissen? Wir beantworten die Fragen der F+ Abonnentinnen und Abonnenten im Live-Chat am 24. Mai ab 17 Uhr.

Seit Putin am 24. Februar am frühen Morgen in einer veröffentlichen, knapp halbstündigen Ansprache den Angriffskrieg als „militärische Spezialoperation“ verkündete, ist viel passiert – die Unsicherheit ist unverändert groß. Wie konnte es dazu kommen? Wo stehen wir jetzt und wie geht es weiter? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung in Russland? Und hat sich diese in den vergangenen Monaten verändert?

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.
Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton.

Viele Zuschriften, Meinungsbeiträge und Mails erreichen uns täglich von Leserinnen und Lesern zur aktuellen Lage in der Ukraine. Nun wollen wir diese erstmals in einem Live-Chat mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt sowie der Feuilleton-Redakteurin und früheren Korrespondentin Kerstin Holm am Dienstag, 24. Mai, ab 17 Uhr beantworten.