Sunak erstmals in Kiew : London will Flugabwehr der Ukraine stärken

Bei seinem ersten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat der neue britische Premierminister Rishi Sunak der Ukraine weitere Unterstützung bei der Flugabwehr zugesagt. Das Vereinigte Königreich werde „ein umfassendes neues Luftverteidigungspaket“ bereitstellen, um die ukrainische Zivilbevölkerung und kritische nationale Infrastruktur vor russischen Angriffen zu schützen, teilte die Regierung in London am Samstag mit.

Das Paket in Höhe von 50 Millionen Pfund (knapp 57,5 Millionen Euro) umfasse 125 Flugabwehrgeschütze und Technologie zur Drohnenabwehr. Anfang November hatte das britische Verteidigungsministerium der Ukraine bereits eine Lieferung von 1000 Flugabwehrraketen zugesagt.

London hilft beim Wiederaufbau

„Während die ukrainischen Streitkräfte die russischen am Boden erfolgreich zurückdrängen, werden Zivilisten brutal aus der Luft bombardiert“, sagte Sunak bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj laut Mitteilung.

Die Briten wollen zudem ihr Ausbildungsangebot für die ukrainischen Streitkräfte stärken und Armeemediziner und -ingenieure zur Unterstützung in die Region schicken. Mit Blick auf den Winter solle die humanitäre Hilfe ausgeweitet werden. Auch beim Wiederaufbau der Infrastruktur will Großbritannien die Ukraine unterstützen.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden seit dem Einmarsch Russlands im Februar mehr als 1000 Raketen und Drohnen auf Ziele im Energiesektor abgefeuert. Die Hauptstadt Kiew war lange Zeit ohne Strom und ist es weiterhin.

Sunak: „Wir sind den ganzen Weg bei euch“

In Kiew legte Sunak Blumen an einem Denkmal für die Kriegstoten nieder und zündete eine Kerze an einem Denkmal für die Opfer der Holodomor-Hungersnot an. Außerdem traf er Einsatzkräfte an einer Feuerwache. „Es erfüllt mich mit Demut, heute in Kiew zu sein und die Gelegenheit zu haben, diejenigen zu treffen, die soviel tun, und einen so hohen Preis dafür zahlen, die Prinzipien der Souveränität und Demokratie zu verteidigen“, sagte Sunak laut Mitteilung. Er wurde bei leichtem Schneefall vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Empfang genommen, wie Bilder zeigten, die über Selenskyjs Telegram-Kanal verbreitet wurden. „Großbritannien weiß, was es heißt, für Freiheit zu kämpfen. Wir sind den ganzen Weg bei euch“, schrieb Sunak auf Twitter. Sein Vorgänger Boris Johnson gehörte zu den ersten hochrangigen Vertretern des Westens, die Kiew wenige Wochen nach Beginn der russischen Invasion besuchten, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.

Trotz der Unterstützungszusagen der ukrainischen Verbündeten gab es weitere Rufe nach Verhandlungen. So sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, er hoffe, dass Selenskyj der Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zustimmen werde. Selenskiy sagte, Russland strebe möglicherweise nur einen „kurzen Waffenstillstand“ an, um sich nach den jüngsten Rückschlägen auf dem Schlachtfeld neu zu formieren.