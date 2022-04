Friendly Fire in Berlin : Scholz unter Beschuss

Auch im Krieg in der Ukraine ist schon vorgekommen, was im Militärjargon „friendly fire“ heißt: Soldaten schießen aus Versehen auf ihre Kameraden. In Berlin wird im Streit darüber, wie der Ukraine gegen die russische Invasion geholfen werden muss, ebenfalls auf die eigenen Reihen gefeuert, allerdings mit voller Absicht. Das Hauptziel der koalitionsinternen Kritik ist kein Geringerer als der Kanzler.

Scholz sei das Problem, und das nicht nur als Bremser bei den Waffenlieferungen, sondern auch in anderen Fragen der europäischen Zusammenarbeit. Diese Sätze stammen vom Vorsitzenden des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter. Der bedankt sich mit größtmöglicher Offenheit dafür, nicht als Minister in die Kabinettsdisziplin eingebunden worden zu sein. Er ist freilich nicht der einzige Grüne, der kritisiert, dass Scholz die bestellte Führung vermissen lasse. Und auch in der FDP werden die Stimmen lauter, die dem Kanzler zu langes Zaudern in der drängenden Waffenfrage vorwerfen.

Die Rote Eminenz Mützenich

Wenn es um Krieg und Frieden geht, wünscht man sich keinen Hitzkopf als Regierungschef. Doch droht Scholz die Diskurshoheit in der Koalition zu verlieren. Es ist sogar fraglich, ob er sie noch in der eigenen Partei hat. Die SPD quält sich sehr mit dem ukrainischen Wunsch nach schweren Waffen aus Deutschland. Die Rote Eminenz Mützenich verurteilte umgehend die „verantwortungslosen“ Forderungen aus den Reihen von Grünen und FDP, mit der Lieferung von Panzern nicht länger zu zögern.

Der Krieg in der Ukraine wird zunehmend zu einem Stresstest für den Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit der Ampelkoalition. In ihr trifft die „Zeitenwende“ mit immer noch kaum zu glaubenden Positionswechseln auf altes, friedensbewegtes Denken, das sich nach dem ersten Schock langsam wieder sammelt. Doch Putins Krieg lässt Berlin keine Zeit für endloses Ausdiskutieren der eigenen Befindlichkeiten. Das Zaudern muss ein Ende haben. Auch diese Wende kann nur der Kanzler herbeiführen.