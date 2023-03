Es ist ruhig an diesem Ort. Kein Motorenknattern, keine Detonationen. Nur der Wind, der durch die Wipfel der hohen Kiefern rauscht, und das Krachen der Schneereste unter den Stiefeln. Eine Gruppe von Männern steht vor dem mit goldenem Stuck verzierten Gebäude. Saubere Soldatenjacken, gedämpfte Ge­spräche. Doch an den Fingern, zwischen denen die hastig gerauchten Zigaretten klemmen, sind die dunklen Ränder zu sehen. Der Schlamm der Schützengräben hängt noch in den Rillen der spröden Haut und unter den Nägeln. „Mir geht es gut“, sagt Wasyl Kustenko und die kleinen, wachen Augen, die aus seinem gegerbten Gesicht blicken, scheinen es untermauern zu wollen. Nur die Kopfschmerzen ma­chen ihm immer wieder zu schaffen.

Seit fast einem Jahr kämpft Wasyl Kustenko, den die anderen nur Onkel Wasja nennen, mit seiner Einheit im Donbass im Südosten der Ukraine. Erst hatte seine Einheit die Stadt Awdijiwka nahe Donezk gehalten, wo die Russen seit den ersten Kriegstagen nur ein paar Hundert Meter vorangekommen sind. Später Wasyliwka weiter im Norden, wo die Ukrainer irgendwann zurückweichen mussten. Mit einer beiläufigen Handbewegung winkt Wasyl ab, wenn andere von einer „Offensive“ der Russen in diesem Winter sprechen. „Seit dem ersten Tag machen sie ständig Druck, fast jeden Tag, fast ohne Pause“, sagt er.

Vom ersten Kriegstag hatten die russischen Angreifer versucht, Kiews Truppen im Südosten in die Zange zu nehmen. Dort befanden sich rund zwei Drittel der ukrainischen Kräfte, darunter ihre kampfstärksten Einheiten. Sie hielten dagegen, mit aller Macht und unter hohen Kosten, wie man es in diesen Tagen im fast eingeschlossenen Bachmut sieht. Während die Ukrainer die Invasoren in den meisten anderen Landesteilen Stück für Stück zurückdrängen konnten, hielt im Donbass der Druck unvermindert an. „Im Sommer, da war es bei uns eigentlich noch schlimmer“, sagt Wasyl. „Manchmal waren wir drei Tage im Schützengraben, manchmal waren es zehn am Stück.“ Das passierte immer dann, wenn nicht genügend Leute zur Ablöse kamen. Von den 130 Mann von Wasyls Einheit seien noch 23 übrig. „Die Mehrheit 300er“, sagt er, der alte sowjetische Militärcode für die Verwundeten. Wie viele Tote es waren, will er nicht verraten.

Doch jetzt ist Wasyl mit dem, was von seiner Einheit übrig ist, das erste Mal weg von den umkämpftesten Teilen der Front. Er und seine Kameraden befinden sich im Gebiet Charkiw in einer Einrichtung, wo sie sich für eine Woche entspannen, Bäder nehmen und Gespräche führen. „Wir brauchen ein bisschen Ruhe“, sagt er. Die meisten hatten ein ganzes Jahr keinen Urlaub von der Front.

Keine Details, die den Ort kenntlich machen

Drinnen haben gerade ein paar Armeepsychologen ihre Laptops aufgeklappt. In dicken Jacken sitzen sie im fahlen Winterlicht, das durch die hohen Fenster fällt. Strom und Wärme sind knapp. Nacheinander setzen sich die Soldaten dazu. Sie sollen sagen, welche Beschwerden sie haben, wie sie schlafen und was ihnen fehlt. Kopfschmerzen, so scheint es, haben sie alle. Von der Wucht der Detonationen und dem unbändigen Krach. Und vielleicht auch als Ausdruck all derer Verletzungen, für die sie keine Begriffe haben. „Alle sind gestresst und müde“, sagt eine Armeepsychologin mit cremeweißer Daunenjacke und sanftem, zierlichem Gesicht. „Und sie finden keinen Schlaf.“ Das versuche man, mit ihnen zu besprechen und ihnen Ruhe zu geben. Aber nach einer Woche müssten sie zurück an die Front. „Auch wenn sie psychische Probleme haben, können sie immer noch gute Soldaten sein“, fasst sie die ukrainische Realität zusammen.