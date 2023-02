Selenskyj in Brüssel : Metsola befürwortet Lieferung von Kampfflugzeugen

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat die Bedeutung von Kampfflugzeugen für die Ukraine unterstrichen. „Nun müssen die Staaten als nächsten Schritt erwägen, rasch weitreichende Systeme und Flugzeuge bereitzustellen“, sagte sie am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel. Diese würden benötigt, um die Freiheit zu schützen, die zu viele für selbstverständlich gehalten hätten. Anlässlich des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim EU-Parlament und später beim EU-Gipfel in Brüssel sagte sie: „Unsere Reaktion muss der Bedrohung angemessen sein - und die Bedrohung ist existenziell.“

Zu Beginn ihrer Rede sagte Metsola, die Führung Selenskyjs habe Menschen in jeder Ecke der Welt inspiriert. „Wenn die Welt an die Ukraine denkt, denkt sie an Helden, die gegen alle Widrigkeiten kämpfen, an David, der Goliath besiegt.“ Die Opfer, die die Ukraine gebracht habe, müssten mit Taten geehrt werden, nicht nur mit Worten.

Das Europaparlament hatte Selenskyj einen begeisterten Empfang bereitet. Die Abgeordneten erhoben sich am Donnerstag von ihren Sitzen und applaudierten dem Staatschef. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola betonte, die Ukraine kämpfe für die Werte Europas. „Die Zukunft Ihrer Nation ist in der Europäischen Union“, sagte Metsola an Selenskyj gewandt.

In seiner Rede dankte der ukrainische Präsident den EU-Parlamentariern für ihre Unterstützung. Sein Ziel sei es, die Ukraine in die Europäische Union und damit „nach Hause zu führen“, betonte Selenskyj. Europa und seine freiheitliche Lebensweise seien durch einen „Diktator“ bedroht, sagte er unter Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Ukraine werde bis zum „Sieg“ kämpfen.