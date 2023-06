Ein bewaffneter Angriff auf Schweden sei nicht auszuschließen, Russland stelle noch für Jahrzehnte die größte und unmittelbarste Bedrohung für das Land dar. Das steht in einem sicherheitspolitischen Bericht des Verteidigungsausschusses des schwedischen Parlaments, der am Montag vorgestellt wurde. Die Bedrohung durch Russland sei demnach gestiegen.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Trotz des Krieges in der Ukraine könne das Land weiterhin Schweden mit Luftstreitkräften, der Marine oder Langstreckenwaffen angreifen. Die Zeiten seien „ernst“, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Hans Wallmark. Man habe es mit einem nationalistischen und imperialistischen Russland zu tun. Der Abgeordnete Peter Hultqvist warf Moskau Desinformationskampagnen, Cyberangriffe, Spionage und Kriegsplanung auf schwedischem Territorium vor.

Die verteidigungspolitischen Entscheidungen Schwedens seien in der Vergangenheit von Hoffnung, mangelndem Realismus und auch von Fehleinschätzungen gegenüber Russland geprägt gewesen, heißt es in dem Bericht weiter. Schweden müsse mehr zur Abschreckung tun. Notwendig seien eine größere Armee, mehr Wehrpflichtige und Investitionen in Waffen und Personal, etwa auf der strategisch wichtigen Insel Gotland. Auf Grundlage der Berichte des Ausschusses beschließt die Regierung alle fünf Jahre die Grundsätze der Verteidigungspolitik.

Schweden hatte im Mai des vergangenen Jahres seine Neutralität aufgegeben und den Beitritt in die NATO beantragt. Dieser bringt aus Sicht des Verteidigungsausschusses erhöhte Anforderungen an die Verteidigung mit sich. Allerdings haben die Türkei und Ungarn dem Beitritt bisher nicht zugestimmt. Obwohl die Zeit dafür knapp wird, hofft Stockholm weiterhin, noch bis zum NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius in das Bündnis aufgenommen zu werden.

Sollte es dazu nicht kommen, gebe es Anlass zur Sorge, sagte der Abgeordnete Hultqvist. In diesem Fall müsse die Kooperation der nordischen Staaten verstärkt werden, zudem müssten dann die Vereinigten Staaten und Großbritannien weiterhin zu ihren Sicherheitsversprechen gegenüber Schweden stehen.