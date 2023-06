Wäre der Dammbruch am Dnipro eine Naturkata­strophe in einem Land im Frieden, wären gleich nach dem Geschehen internationale Hilfs­aktionen angelaufen. Retter aus den Nachbarländern wären in die betroffenen Gebiete aufgebrochen, Hilfsgüter wären auf dem Weg, um die Bevölkerung mit Unterkünften, Medikamenten, Lebensmitteln und Trinkwasser zu versorgen.

Unter dem Beschuss der russischen Angreifer ist schnelle Hilfe aus dem Ausland für die Menschen im Überschwemmungsgebiet indes nur schwer möglich. In den von der Ukraine vorigen Herbst befreiten Gebieten nördlich des Dnipros gibt es aber immerhin wieder einen Staat, der sich um seine Bürger kümmert.

Mehr zum Thema 1/

Die Besatzer und ihre Kollaborateure in den von Russland kontrollierten Gebieten südlich des Dnipros dagegen spielen das Ausmaß der Katastrophe herunter – und überlassen die Menschen im Überschwemmungsgebiet ihrem Schicksal.

Die grausame Gleichgültigkeit, die der russische Staatsapparat schon im eigenen Land gegenüber dem Schicksal seiner Bürger oft an den Tag legt, erreicht in den besetzten ukrainischen Gebieten noch erschreckendere Ausmaße. Auch am Umgang mit den Opfern der von Russland verschuldeten Katastrophe zeigt sich, um was es in diesem Krieg geht – und welche Wertesysteme einander darin gegenüberstehen.