Russischer Angriff : Putins Blitzkrieg ist gescheitert

Der russische Angriff auf die Ukraine ist kein Blitzkrieg geworden. In der Nacht zum Sonntag hat die ukrainische Luftabwehr offenbar zwei weitere vierstrahlige Großflugzeuge der russischen Fallschirmjäger in der Nähe der Hauptstadt Kiew abgeschossen. Westliche Fachleute mit genauem Einblick in die Lage halten Berichte darüber für glaubwürdig. Auf den Berichten einer solchen Quelle und auf öffentlich zugänglichen Informationen beruht die folgende Darstellung der militärischen Lage. Sie lässt vermuten, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Militärs die Ukrainer unterschätzt haben.

Zwei abgeschossene Il-76-Flugzeuge, das könnte bis zu 250 getötete russische Fallschirmjäger bedeuten. Damit wiederholt sich offenbar ein Vorgang aus der Nacht zum Samstag, als die russischen Streitkräfte schon einmal zwei Il-76 verloren hatten. Möglicherweise sind die Maschinen von ukrainischen Buk-Flugabwehrraketen oder von Kampfflugzeugen vernichtet worden. Das kann zweierlei heißen. Erstens ist es Russland offenbar nicht gelungen, die ukrainische Luftwaffe sowie die Flugabwehr mit massiven Luftschlägen gleich nach dem Kriegsbeginn von Donnerstagfrüh auszuschalten. Vielleicht, heißt es, waren die Zielkoordinaten der Russen veraltet. Jetzt wird es für möglich gehalten, dass sie durch Aufklärungstrupps in der Ukraine selbst diesen Mangel zu beheben versuchen.

Soll die Ukraine politisch enthauptet werden?

Solche Trupps suchen mögliche Ziele auf und markieren sie durch Zeichen, die mit speziellen Geräten geortet werden können. Zweitens deuten die Berichte von den vier abgeschossenen Großflugzeugen in der Umgebung von Kiew darauf hin, dass der russische Vorstoß auf die ukrainische Hauptstadt ins Stocken geraten ist. Dieser Vorstoß ist offenbar einer von zwei Schwerpunkten der russischen Operation. Der andere ist die Umschließung und mögliche Vernichtung der ukrainischen Hauptmacht, die seit vielen Jahren den Osten des Landes gegen die prorussischen „Volksrepubliken“ in der Industrieregion Donbass verteidigt.

Der Vorstoß auf Kiew könnte den Zweck haben, die Ukraine politisch zu enthaupten. Möglicherweise soll Präsident Wolodymyr Selenskyj gefangen genommen und durch eine „Marionette“ ersetzt werden. Allerdings ist die Eroberung einer Dreimillionenstadt wie Kiew im Fall von entschlossenem Widerstand eine beispiellose militärische Aufgabe. So etwas hat es seit dem Kampf um Berlin 1945 nicht mehr gegeben. Für den Straßenkampf sind Panzertruppen schlecht geeignet. Panzer sind starke Waffen, aber ihre Besatzung ist klein, und um sich Haus für Haus vorzukämpfen, braucht man vor allem Fußsoldaten in sehr großer Zahl. Wie viele genau, ist schwer abzuschätzen. Zum Vergleich: Als Russland Mitte der Neunzigerjahre die Stadt Grosnyj im aufständischen Tschetschenien eroberte und zum Teil zerstörte, brauchte es dafür nach einer westlichen Schätzung 70 000 Mann. Kiew ist etwa zehnmal größer als Grosnyj.