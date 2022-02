Selenskyjs Botschaften : „Ich bin hier, wir legen die Waffen nicht nieder“

Aktualisiert am

Der ukrainische Präsident wendet sich mit Videos immer wieder an sein Volk. Er wählt einfache Worte und wirkt entschlossen. Damit will er den Kontrast zu Putin erhöhen, der ihn als Nazi beschimpft. Warum bietet Selenskyj ihm Verhandlungen an?

Am frühen Samstagmorgen hat Wolodymyr Selenskyj ein 39 Sekunden langes Selfie-Video veröffentlicht. Im morgendlichen Licht steht der ukrainische Präsident im olivfarbenen Pullover auf dem Platz vor seinem Amtssitz im Zentrum von Kiew. Diesen Ort erkennt jeder Ukrainer, der schon einmal Nachrichten geschaut hat – es ist der Hintergrund, vor dem in anderen Zeiten zu Besuchen in Kiew ankommende Staatsgäste gefilmt wurden.

„Allen guten Morgen, Ukrainer!“, beginnt Selenskyj. Es werde gerade viel Desinformation verbreitet: Dass er die Armee aufrufe, die Kämpfe einzustellen und selbst die Stadt verlasse. „Das ist nicht so. Ich bin hier. Wir legen die Waffen nicht nieder. Wir werden unseren Staat schützen. Unsere Waffe ist unsere Wahrheit, unsere Wahrheit sind unser Land, unsere Kinder. Und all das werden wir verteidigen. Das ist alles, was ich Euch sagen wollte. Ruhm der Ukraine!“