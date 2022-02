Selenskyjs Botschaften : „Ich bin hier, wir legen die Waffen nicht nieder“

Der ukrainische Präsident wendet sich mit Videos immer wieder an sein Volk. Selenkyj wählt einfache Worte und wirkt entschlossen. Damit will er den Kontrast zu Putin erhöhen – dem er gleichzeitig Verhandlungen anbietet.

Am frühen Samstagmorgen hat Wolodymyr Selenskyj ein 39 Sekunden langes Selfie-Video veröffentlicht. Im morgendlichen Licht steht der ukrainische Präsident im olivfarbenen Pullover auf dem Platz vor seinem Amtssitz im Zentrum von Kiew. Diesen Ort erkennt jeder Ukrainer, der schon einmal Nachrichten geschaut hat – es ist der Hintergrund, vor dem in anderen Zeiten zu Besuchen in Kiew ankommende Staatsgäste gefilmt wurden.

„Allen guten Morgen, Ukrainer!“, beginnt Selenskyj. Es werde gerade viel Desinformation verbreitet: Dass er die Armee aufrufe, die Kämpfe einzustellen und selbst die Stadt verlasse. „Das ist nicht so. Ich bin hier. Wir legen die Waffen nicht nieder. Wir werden unseren Staat schützen. Unsere Waffe ist unsere Wahrheit, unsere Wahrheit sind unser Land, unsere Kinder. Und all das werden wir verteidigen. Das ist alles, was ich Euch sagen wollte. Ruhm der Ukraine!“

Es war schon das zweite Video dieser Art, mit dem sich Selenskyj an seine Landsleute gewandt hat, um den von Russland aus gestreuten Gerüchten entgegenzutreten, er habe das Land verlassen. Am Vorabend hatte er sich – gleichfalls offensichtlich von ihm selbst aufgenommen – mit dem Fraktionschef seiner Partei, mit seinen wichtigsten Beratern und Ministerpräsident Denis Schmyhal auf dem Platz vor dem Präsidentensitz gezeigt: „Wir sind hier. Unsere Soldaten sind hier. Die Bürgergesellschaft ist hier. Wir sind alle hier. Verteidigen unser Land. Und so wird es bleiben. Ruhm unseren Verteidigern! Ruhm unseren Verteidigerinnen! Ruhm der Ukraine!“

In seiner ersten Videobotschaft nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am Donnerstagmorgen hat Selenskyj den Ukrainern versprochen, sie regelmäßig zu informieren. Daran hat er sich gehalten. Mehrmals am Tag werden Aufnahmen von ihm verbreitet, in denen er vor einer grauen Wand mit dem ukrainischen Wappen und der Aufschrift „Büro des Präsidenten der Ukraine“ am Rednerpult steht, über die Lage an der Front und über die Bemühungen berichtet, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Er ruft die Ukrainer zu Solidarität auf und bittet sie, sich der Menschen anzunehmen, die allein und auf Hilfe angewiesen sind, bekräftigt den Kampfwillen, dankt den Soldaten, sagt, wie stolz er auf die Ukrainer sei, attackiert den russischen Präsidenten und spricht jene Russen an, die gegen den Krieg protestieren: „Wir sehen Euch.“

Mit seinen Auftritten in den vergangenen Tagen hat sich Selenskyj viel Respekt erworben. Es ist zwar von außen kaum festzustellen, inwiefern sie von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Doch Journalisten, die ihn vor dem Krieg scharf kritisiert haben, politische Aktivisten, die im Wahlkampf vor drei Jahren gegen ihn agitiert haben, loben ihn jetzt in den sozialen Medien: Er erweise sich als würdiger Anführer einer Nation im Krieg.

Weggefährten hatten sich von Selenskyj abgewandt

Noch in den Wochen nach Beginn des russischen Truppenaufmarschs im Herbst vorigen Jahres war es in der Ukraine innenpolitisch hoch hergegangen. Selenskyj hatte einen „Krieg gegen die Oligarchen“ verkündet, sein Amtsvorgänger Petro Poroschenko war in einem – gelinde gesagt – zweifelhaften Gerichtsverfahren des Landesverrats angeklagt worden.