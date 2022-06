Ukrainekrieg : 100 Tage Ruhm und Unsicherheit

Aktualisiert am

Solidaritätsbesuch in Kiew: Mateusz Morawiecki (4. v. li.) Bild: EPA

Der Krieg in der Ukraine war auf wenige Tage angelegt. Als die russischen Truppen am 24. Februar in die Ukraine eindrangen, glaubte kaum jemand daran, dass man sie stoppen könne. Wäre Kiew gefallen oder hätte die Ukraine den Krieg verloren, könnten niemandem deswegen Vorwürfe gemacht werden. Schließlich hatte ein Imperium angegriffen, das doch seit einigen Jahrhunderten die Weltordnung mitgestaltet.

Als Henry Kissinger kürzlich in Davos sagte, die Ukraine solle Russland einen Teil ihres Territoriums abtreten und Europa möge eine Verständigung mit Russland suchen, hatte ich das Gefühl eines Déjà-vus. Der große Realist der amerikanischen Politik wiederholte genau jene Thesen, welche die Polen in den Siebziger- und Achtzigerjahren zu hören bekommen hatten. Auch damals neigten viele Politiker zu der Auffassung, die Sowjetunion sei als System legitim. Selbst wenn sie als „Reich des Bösen“ bezeichnet wurde, so gab es doch Personen, die um des Gleichgewichts der Kräfte willen von der Notwendigkeit ihrer Existenz ausgingen.