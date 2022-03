Jubelfeier zur Krim-Annexion : Putins Pannen-Show

Es kommt nicht oft vor, dass die russische Führung die Massen in das Moskauer Luschniki-Stadion lädt. Dorthin, wo auch Schlüsselspiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 stattfanden, werden Russen mit Fahnen in der Hand gebracht, wenn es gilt, vor Staatsfernsehpublikum Begeisterung für Präsident Wladimir Putin zu inszenieren. So war es etwa vor der Präsidentenwahl 2018, die auf den vierten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Krim gelegt worden war; so ist es auch an diesem Freitag, zum achten Jahrestag des Anschlusses, als Zehntausende ein „Demonstrations-Konzert“ im Stadion besuchen. Es wird allerdings eine Show, die vor allem Fragen aufwirft.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Schon lange vor Beginn schwenken die Leute im Stadion ihre Trikoloren hin und her, wenn die Kameras auf sie gerichtet sind. Gezeigt werden junge Männer, die ihre Unterstützung für „unsere Soldaten“ und Putins „militärische Spezialoperation“ bekunden, wie der Krieg gegen die Ukraine genannt wird. In Berichten des Senders „Rossija 1“, die angeblich von der russisch-ukrainischen Grenze stammen, wird erzählt, die Ukrainer beschössen Charkiw, die seit drei Wochen von den russischen Streitkräften belagerte, zweitgrößte ukrainische Stadt, selbst.