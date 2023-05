Aktualisiert am

Wenn der Taurus sich von seinem Trägerflugzeug gelöst hat, lässt er sich erst einmal in die Tiefe fallen. Dann faucht das fünf Meter lange unbemannte Kleindüsenflugzeug in Wipfelhöhe über die feindlichen Linien. Kurz vor Schluss steigt er noch mal steil hoch, um sich dann senkrecht auf sein Ziel zu stürzen. Sein 400 Kilogramm schwerer Sprengkopf kann dann meterdicken Beton durchschlagen. Der Marschflugkörper Taurus ist damit eine Gefahr für alles, was scheinbar besonders gut geschützt ist: Depots, Kommandostäbe, Hangars, Brücken.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Die Bundeswehr hat den Taurus in ihren Arsenalen, und zwei Eingeweihte haben der F.A.S. jetzt gesagt, dass die Ukraine ihn dringend möchte. Präsident Wolodymyr Selenskyj habe Bundeskanzler Olaf Scholz schon bei seinem Berlin-Besuch Anfang Mai darauf angesprochen. Ein Sprecher des Kanzlers will das zwar nicht kommentieren; das Bundesverteidigungsministerium bestätigt aber, dass die Ukraine um den Taurus gebeten hat.

Deutschland steht damit vor einer neuen Debatte. Eben sah es noch so aus, als wäre Berlin bei der Waffenhilfe für die Ukraine erst einmal aus dem Schneider. Zuletzt war es vor allem um Flugzeuglieferungen gegangen und hier vor allem um die amerikanische F-16. Präsident Joe Biden hat sich nach einigem Zögern bereit erklärt, ukrainische Piloten auf dieser Maschine ausbilden zu lassen, und mehrere europäische NATO-Länder – Belgien, Dänemark, Großbritannien, Norwegen und Polen – lassen erkennen, dass sie nachziehen könnten. Dabei geht es erst einmal nur um Training, aber niemand bestreitet, dass die Lieferung von F-16 an die Ukraine vielleicht der nächste Schritt sein wird.

Es geht um den Schutz von Menschen

Deutschland schien hier zuerst vor neuen Forderungen sicher. Die Luftwaffe hat keine F-16, und Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat denn auch schnell gesagt, man könne zu dieser Initiative nicht viel beitragen. Mit der ukrainischen Bitte um den Taurus ist es aber vorbei mit der Ruhe. Der Marschflugkörper aus Deutschland wäre nämlich eine ideale Ergänzung für die F-16. Noch ist zwar nicht ganz klar, wie einfach oder schwer es technisch wäre, ihn von Maschinen dieses Typs aus einzusetzen, aber der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter meint, nach seinen Informationen sei hier keine „Raketenwissenschaft“ nötig. Die Bundesregierung steht damit vor zwei Fragen. Erstens: Will sie die entstehende Kampfflugzeug-Allianz der Partner unterstützen? Zweitens: Will sie dafür den Taurus bereitstellen?

Bei Frage eins, der Lieferung von Kampfflugzeugen, werden gerade immer mehr Stimmen laut. Der Kanzler gibt sich noch wolkig, aber Kiesewetter sagt, Deutschland solle die kommende Flugzeug-Koalition „aktiv unterstützen“. Auch in der SPD sehen das manche so. Michael Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, sagt zum Beispiel, Deutschland könne „Teil einer Allianz zur Lieferung von F-16 sein“. Auch wenn die Luftwaffe dieses Flugzeug selbst nicht habe, solle man die Partner fragen: „Wie können wir euch helfen?“