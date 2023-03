Repression in Russland : Kriegsgegner Moskaljow offenbar in Minsk festgenommen

Alexej Moskaljow geriet in den Fokus der russischen Behörden, weil seine Tochter eine Antikriegszeichnung angefertigt hatte. Er floh aus Russland – wurde nun aber offenbar in Belarus festgenommen.

Alexej Moskaljow am 27. März vor Gericht in Tula Bild: AP

Der in Russland wegen „Diskreditierung“ der Streitkräfte in Abwesenheit zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilte, alleinerziehende Vater Alexej Moskaljow ist vermutlich in Minsk festgenommen worden. Ein erster Medienbericht darüber aus der Nacht auf Donnerstag wurde am Morgen von dem Anwalt Dmitrij Sachwatow bestätigt. Moskaljow hatte sich laut der russischen Strafvollzugsbehörde am frühen Dienstagmorgen aus dem Hausarrest abgesetzt. Später an dem Tag fiel das Urteil gegen ihn.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die Verfolgung des Gegners des Ukrainekriegs hatte begonnen, nachdem Moskaljows Tochter Marija im Kunstunterricht eine Zeichnung angefertigt hatte, die den Krieg kritisiert. Am Mittwoch hatte der Anwalt einen Brief des 13 Jahre alten Mädchens veröffentlicht, die auf Betreiben der Behörden seit Anfang März in einem Kinderheim der Stadt Jefremow gut 300 Kilometer südlich von Moskau untergebracht ist. Darin bezeichnet das Mädchen den Vater als Helden und fordert ihn auf, nicht aufzugeben.

Anwalt Sachwatow sagte nun dem exilrussischen Sender „Doschd“, nach „indirekten Angaben“ seien die Wohnung in der belarussischen Hauptstadt, in der sich Moskaljow aufgehalten habe verwüstet und der Betroffene in unbekannter Richtung fortgebracht worden. Ausgeführt habe die Aktion der belarussische Geheimdienst KGB in Abstimmung mit dessen russischen Kollegen des FSB.

Sachwatow bestätigte die von Beginn an geäußerte Information, dass die Verfolger auf Moskaljow aufmerksam geworden seien, da dieser „die digitale Sicherheit nicht beachtet“ habe. Demnach schaltete er sein Smartphone in der Minsker Wohnung ein.

Mehr zum Thema 1/

Die frühere russische Staatsfernsehmitarbeiterin Marina Owsjannikowa hatte nach der Flucht Moskaljows geäußert, dieser sei „in zuverlässigen Händen“, man suche nach Wegen, wie er an einen „sicheren Ort“ kommen könne. Jetzt schrieb die im Herbst selbst aus Russland geflohene Owsjannikowa auf Telegram, Moskaljow sei wirklich in Minsk festgenommen worden. „Sehr viele Leute“ seien an seiner „gut organisierten Flucht“ beteiligt gewesen.

Er sei gewarnt worden, sein Mobiltelefon nicht anzuschalten und die SIM-Karte herauszunehmen, habe sich aber nicht daran gehalten. Owsjannikowa löschte den Beitrag dann wieder. KGB und FSB dürften bestrebt sein, aus Moskaljow Informationen über mögliche Helfer herauszubekommen.