Unterstützung für die Ukraine : Kanadischer Komiker will gegen Russland kämpfen

Der kanadische Komiker und Student Anthony Walker möchte gegen Russland in den Krieg ziehen. Nach den ersten Berichten über Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine ließ der Neunundzwanzigjährige seine Ehefrau und die drei Kinder in Port Hope in der Provinz Ontario zurück, um nach Europa zu fliegen.

An der polnisch-ukrainischen Grenze wartete Walker am Montag auf die Weiterreise gen Osten. „Ich habe keine Verbindung zur Ukraine. Ich bin kein Ukrainer. Aber ich bin ein Mensch. Das ist Grund genug, hierher zu kommen“, sagte der Kanadier dem britischen Sender BBC.

Walker, der in den vergangenen Jahren als Handwerker, Fahrer und Sanitäter arbeitete, verfügt über keine Erfahrungen als Soldat. Sein Versuch, in das kanadische Militär aufgenommen zu werden, scheiterte vor drei Jahren an der Bluterkrankheit Hämophilie.

Walker soll einer von Dutzenden Freiwilligen sein, die dem Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj folgten. Die Regierung in Kiew hatte zugesagt, Freiwillige wie den Kanadier zu bewaffnen und auszubilden. Wie Walker dem kanadischen Sender CBC sagte, habe er aber vorsorglich eine eigene schusssichere Weste mitgebracht.