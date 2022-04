Aktualisiert am

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Polens Präsident Andrzej Duda bei der internationalen Geberkonferenz in Warschau (9. April 2022) Bild: AP

Johnson trifft Selenskyj in Kiew +++ Italien öffnet nach Ostern Botschaft in Kiew +++ Auswärtiges Amt verurteilt Tätigkeitsverbot für politische Stiftungen in Russland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog