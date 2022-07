Pazifismus : Warum habt ihr euch vor dem Wehrdienst gedrückt?

Lange her: Rekruten der Bundeswehr nehmen am 20. Juli 2009 vor dem Reichstagsgebäude in Berlin an dem öffentlichen Gelöbnis teil. Bild: Picture-Alliance

Pazifismus ist eine ehrenvolle und durchaus eine christlich begründbare Haltung. Dass er „nicht zum Guten führt, sondern die Dominanz der Bösen, der Verbrecher und der Unmenschlichen zementieren würde“, wie Joachim Gauck gerade eindrucksvoll dargelegt hat, ist dann doch etwas zu pauschal. Gandhis waffenloser Unabhängigkeitskampf war von Erfolg gekrönt. Das kann man nicht genug würdigen. Gewaltloser Widerstand gegen einen Hitler oder Stalin aber, das hat Gandhi selbst so gesehen, hätte zum Sieg des Bösen geführt.

Auch der russische Angriffskrieg macht Pazifismus als persönliche Haltung nicht obsolet. Aber als generöse Empfehlung an die vom Tode bedrohten Ukrainer ist diese Attitüde geradezu obszön. Immerhin gibt es eine moralische, christliche und rechtliche Pflicht, Menschen in Not zu helfen. Und es existiert auch für Staaten ein Recht auf Selbstverteidigung und der Hilfe dazu. Dieses, wie es in der Charta der Vereinten Nationen heißt, „naturgegebene Recht“ muss nicht wahrgenommen werden, es aber zu verhöhnen und dem Abschlachten der Nächsten nur zuzusehen ist jedenfalls ein ziemlich blutiger Pazifismus.

Heute gilt es zum Glück nicht mehr als des Teufels, zur Verteidigung auch zur Waffe zu greifen. Das war vor gar nicht allzu langer Zeit durchaus anders. Ziemlich viele von denen, die heute Verantwortung tragen und wie selbstverständlich Putin auch militärisch die Stirn bieten wollen, haben seinerzeit den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert.

Das Gewissen lässt sich nur schwer prüfen

Bemerkenswerterweise geschah das zu einer Zeit, als die Lage im Kern gar nicht so viel anders war als heute. Der Westen wurde von einem atomwaffenstarrenden, von Moskau beherrschten Imperium bedroht, rüstete selbst nach und unterwarf vor allem in Kontinentaleuropa seine jungen Männer einer Wehrpflicht.

Aus der Erfahrung mit totalitärem Zwang gewährte die Bundesrepublik Deutschland jedem ein bemerkenswertes Grundrecht: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“ Jeder, der wirklich aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigert hat, verdient Respekt. Doch das Gewissen lässt sich nur schwer prüfen; das führte schließlich dazu, dass auf einfache Weise verweigert werden konnte. Aber ein Wahlrecht zwischen Wehr- und Zivildienst gab es nie. Das Grundgesetz sah auch nie vor, dass der Wehrdienst aus politischen Gründen verweigert werden darf. Dennoch war das weitgehend die Praxis.

Diese ungeschriebene Praxis lebt, da die Frage nach historischer Schuld gestellt wird, deren Auswirkungen uns heute noch treffen, als blinder Fleck weiter. Wenn schon Vergangenheitsbewältigung, dann kann es doch nicht nur darum gehen, zu fragen, warum wir uns so sehr von russischem Gas abhängig gemacht haben.

Unbequeme Wahrheiten

Nein, es gab auch eine Zeit, in der (wehrpflichtige) Soldaten in Uniform nicht nur bei feierlichen Gelöbnissen, sondern gesellschaftlich angefeindet und verhöhnt wurden. Zugleich entdeckten andere plötzlich ihr Gewissen, obwohl sie eigentlich, wie der ehemalige Pastor und DDR-Bürger Gauck es heute formuliert, notfalls doch zur Waffe gegriffen hätten. Andere besorgten sich, obwohl sie gute Sportler waren, ärztliche Atteste, um den Wehrdienst zu umgehen, wieder andere entdeckten ihr Herz für West-Berlin, wieder andere nutzten Kontakte, um heimatnah und unkaserniert Ersatzdienst zu leisten. Ein in vielen Fällen fraglos sinnvoller Dienst – aber als schlichte Wahlmöglichkeit nicht im Sinne der Verfassung.

Das sind unbequeme Wahrheiten. Fast erscheint die plötzliche Begeisterung mancher für das Militärische wie eine persönliche Aufarbeitung der eigenen Verweigerungsgeschichte. Es ist ja gut, auch auf diese Weise aus der Geschichte zu lernen. Schon damals ging es immerhin darum, unsere „westliche“ Art zu leben gemeinsam zu verteidigen. Viele sahen nur die Pflicht, aber nicht das Wofür.

Dabei stand das Gegenmodell unmittelbar vor der eigenen Haustür: Die in jeder Hinsicht graue und unfreie DDR als Vorposten und Aufmarschgebiet für Moskau. Das Gleichgewicht war eines des Schreckens, weil der Westen abschrecken musste. Der Kalte Krieg ist zum Glück überwunden, aber Abschreckung, Standhaftigkeit und Widerstandskraft sind womöglich mehr denn je nötig, da Moskau weiter den alten Dämonen namens Imperium, Terror und Vernichtung nachhängt.

Lernen müssen auch wir. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass wir diese „Zeitenwende“ nötig hatten? Schaffen wir sie wirklich – oder wählen wir einen scheinbar bequemen Ausweg? Jedenfalls könnten bald wieder Fragen auftauchen, die auch die Generation der Kriegsdienstverweigerer gern den eigenen Vätern stellte: Was habt ihr eigentlich getan?