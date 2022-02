Flucht aus der Ukraine : „Ich hoffe, dass wir irgendwann zurückkehren können“

Noch am Mittwoch war Olga Kirichenko in Kiew im Fitnessstudio. Am Donnerstag floh sie vor den russischen Bomben, die Sporttasche noch im Kofferraum. Sie und Anastasia Pampucha sind wie Tausende andere nun in Polen angekommen. Zwei Protokolle.

Olga Kirichenko am Samstagmorgen in Polen Bild: Alexander Haneke

Olga Kirichenko, 38 Jahre, Werbeagentin

Eigentlich wollte ich heute Abend nach Sansibar fliegen. Morgen habe ich Geburtstag. Mein Mann und ich wollten mit unserer Tochter eine Woche Urlaub machen. Mein Mann ist Anwalt, ich arbeite in einer Agentur, die Werbung für Radioformate anbietet.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Donnerstagmorgen wurde ich um fünf Uhr vom Geräusch der Detonationen geweckt. Der Militärflughafen Hostomel im Norden von Kiew liegt nicht weit von unserer Wohnung. Die Sirenen setzten erst kurz darauf ein. Dann kamen die Nachrichten von den Bombardements. Ich habe meine Schwester angerufen und meine engste Freundin. Wir haben sofort entschieden, loszufahren und nur ein paar Sachen ins Auto geworfen. Um 5.22 Uhr sind wir losgefahren. Meine Sporttasche liegt auch noch im Kofferraum. Am Mittwoch war ich noch im Fitnessstudio.

Mein Mann war am Morgen, als die Bomben kamen, nicht zuhause. Er hatte sich am Mittwochabend für die Einberufung der Reserve registrieren lassen. Ich dachte eigentlich, dass er direkt zurückkommt, aber dann sollten wir über Nacht bleiben. Er ist jetzt in Kiew und kämpft, wie die Männer von meiner Schwester und meiner Freundin, die mit mir geflohen sind. Nur einmal am Tag schreiben sie uns eine Nachricht, dass es ihnen gut geht. Mehr Informationen wollen sie nicht verschicken, damit die Russen keine Informationen abfangen können. Sie rufen auch nicht an.

50 Stunden bis zur Grenze

Eigentlich wollten meine Schwester, keine Freundin und ich nur ein Stück nach Westen fahren, in Sicherheit. Aber im Auto ist uns klar geworden, dass die russische Armee das ganze Land bombardiert. In Lemberg wollten wir nach vielen Stunden Fahrt eine Pause einlegen, aber als wir zur Stadt kamen, hörten wir wieder Sirenen. Also sind wir direkt weiter.

Unterwegs bekamen wir immer wieder Nachrichten, wo gerade Angriffe sind. Deshalb sind wir nicht den direkten Weg gefahren. Wir waren insgesamt mehr als 50 Stunden unterwegs, bis wir über die Grenze kamen. Meine Schwester, ihre beiden Kinder, meine Tochter und ich in einem Auto, meine Freundin mit ihren beiden Kindern in dem anderen. Meine Schwester hat keinen Führerschein, deshalb musste ich die ganze Zeit fahren. Ich habe im Stau immer für ein paar Minuten die Augen zugemacht, bis es weiter ging.

Auf der Strecke waren die Straßen fast überall verstopft. Wir hatten Glück, weil ich aus irgendeinem Grund immer einen Benzinkanister im Auto habe. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt hat es geholfen, denn Benzin bekommt man kaum noch auf dem Weg.

Mehr zum Thema 1/

Ich hatte in Kiew ein wunderschönes Leben, Freunde, eine Wohnung, einen Job. Jetzt weiß ich nicht, wann ich jemals zurückkommen kann. Als wir los sind, gleich nach den ersten Bombardierungen, haben viele Freunde von uns gesagt: „Jetzt geratet mal nicht in Panik, uns wird nichts passieren.“ Einige haben einfach kein Auto und konnten nicht so schnell los. Jetzt bekommen wir ständig Nachrichten von ihnen. Sie sind in großer Panik. Ich habe ein Bild von einem Wohnblock geschickt bekommen, direkt gegenüber von unserem Haus. Die Fassade ist zerschossen, überall ist Ruß und Rauch. Die Russen behaupten, sie würden keine zivilen Ziele angreifen. Das stimmt nicht.

Mit meinem Mann hatte ich vorher nicht darüber gesprochen, ob er kämpfen würde. Ich weiß nicht, ob wir das Thema vermieden haben. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass so etwas wirklich passiert. Als er am Mittwochabend zur Registrierung der Reserve ging, haben wir uns ganz normal verabschiedet. Ich dachte, er wäre bald zurück. Jetzt ist er in Kiew und kämpft gegen die russische Armee. Es gibt Momente, da ist die Angst unbeschreiblich. Und dann Momente, da ist es wieder okay.

Jetzt haben wir gefrühstückt und müssen weiter. Wir fahren zu einer Freundin in Polen, das sind noch 300 Kilometer. Da werden wir erst mal bleiben. Ich hoffe, dass wir irgendwann zurückkehren können, in unser altes Leben.