Milliarden für die Bundeswehr : Wie sich Ampel und Union über das Sondervermögen einigten

Olaf Scholz gab am Montagvormittag den Ton vor. „Das ist heute ein guter Tag“, sagte der Bundeskanzler von der SPD gegen 11 Uhr auf der Hannover-Messe. Nur wenig Zeit sei vergangen, seit ihm der Bundestag Beifall gespendet habe für seine Rede am 27. Februar. Nun habe sich das Parlament auf die von ihm vorgeschlagene Errichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro geeinigt. Das sei „ein großer, großer Schritt für unser Land“ und die „richtige Antwort auf die Zeitenwende, die mit Russlands Angriff auf die Ukraine angefangen hat“. Für Scholz war es wichtig, die Einigung vor dem Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs unter Dach und Fach zu bringen, der am Montag begonnen hat.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Lesen Sie hier den Wortlaut der Einigung und der Erklärung.