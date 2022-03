Putins Krieg : Die Russen wollen wegsehen

Am Morgen des 24. Februar fuhr Jean-Michel Schtscherbak in einem Taxi durch Moskau. Wenige Stunden zuvor hatte Russland die Ukraine überfallen. Schtscherbak, ein dreißig Jahre alter Schauspieler und PR-Mann, kam sich vor wie in einem Albtraum. Der Krieg würde dazu führen, dass ihn die eigene Mutter verstieß, und dazu, dass er nicht mehr gefahrlos in seine Heimat zurückkehren konnte. Denn auf jener Taxifahrt fasste er seine Gedanken in einen Instagram-Post.

Er habe Gewalt nie gemocht, steht da unter einem Foto des athletischen jungen Mannes. „Wenn mich als Kind jemand angerempelt oder beschimpft hat, habe ich alles versucht, um aus der unangenehmen Situation mithilfe meines Geistes herauszukommen, nicht mit den Fäusten.“ Jetzt, als Erwachsener, sehe er, „wie mein Land fremde Erde annektiert und einen Krieg entfesselt“. Er habe Angst, schäme sich vor seinen Freunden in der Ukraine, vor allen, die dort lebten. „Ich weiß nicht, was ich tun soll“, schrieb Schtscherbak, schloss mit Hashtag und ukrainischer Flagge.