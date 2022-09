Grüne im Dilemma : Atomausstieg um jeden Preis

Die Protestfahnen am Atomkraftwerk in Neckarwestheim bleiben eingerollt. Die sogenannte Kaltreserve, als die Wirtschaftsminister Robert Habeck das Kraftwerk noch bis Mitte April einsatzbereit halten will, lässt die Bürgerinitiativen in Ludwigsburg und Heilbronn im Moment auch politisch noch kalt. „Wir wollen erst am 9. und 22. Oktober de­monstrieren. Was der Bundeswirtschaftsminister gemacht hat, ist zunächst eine Absichtserklärung“, sagt Franz Wagner vom „Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar“ (BBMN). Sie lehnen den „Streckbetrieb“, also die Verlängerung der Laufzeit, ohne zusätzliche Brennstäbe zu beschaffen, genauso ab wie Habecks Kaltreserve.

Seit 2018 fordern sie die sofortige Abschaltung von Neckarwestheim, weil sie an sicherheitsrelevanten Rohren Korrosionen entdeckt haben wollen. „Nach der monatelangen politischen Berieselung, die AKWs weiter zu betreiben, haben viele resigniert“, sagt Wagner. Die Grünen interessierten sich seit 2011 nicht mehr für die Anti-Atom-Bürgerinitiativen, ein offener Brief an die grüne Umweltministerin blieb unbeantwortet. „Solange nicht alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, werden wir weitermachen“, sagt Wagner.

Nur stehen hinter diesem Wir eben nicht mehr 20.000 Demonstranten, sondern pro grünem Kreisverband gerade mal fünf tapfere Veteranen der Bewegung. Zu einer Fahrraddemo am Neckar kamen kürzlich zwanzig Radler, zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima waren es aber noch einmal 500 Demonstranten.

Der Kraftwerksblock II in Neckarwestheim, einem Ort mit 4200 Einwohnern im Landkreis Heilbronn, ist ein Druckwasserreaktor, der erst 1989 ans Netz ging. Erzeugt werden dort pro Jahr 11,2 Milliarden Kilowattstunden. Das ist nach Berechnungen des Betreibers EnBW ein Sechstel des Strombedarfs des Bundeslandes. Das Kraftwerk durchlief 2009 die letzte periodische Sicherheitsüberprüfung. 2019 verzichtete die Aufsichtsbehörde wegen der bevorstehenden Abschaltung in diesem Jahr auf eine weitere Überprüfung.

Atomausstieg als „identitätsstiftendes Thema“

Habecks Konstrukt der „Kaltreserve“ haftet etwas Bemühtes an. Als er es in Berlin vorstellte, fragten sich die Ingenieure beim Energieversorger EnBW in Karlsruhe sogleich, wie sich das technisch machen ließe. Der grüne Minister wollte um jeden Preis das Wort „Weiterbetrieb“ vermeiden. Denn am emotional besetzten Ausstiegsversprechen für Ende Dezember wollen die Grünen unbedingt festhalten.

Warum es für Habeck aber sinnvoll sein soll, ein Atomkraftwerk in einer nationalen Strommangellage für viel Geld in Bereitschaft zu halten, aber keinen günstigen Strom produzieren zu lassen, erschließt sich nur mit Blick auf die Bedeutung der Anti-AKW-Bewegung in der grünen Ge­schichte. „Der Atomausstieg ist für uns Grüne ein identitätsstiftendes Thema. Für uns ist entscheidend, dass es keinerlei Laufzeitverlängerung gibt. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossen. Nach dem Ergebnis des Stresstests ist ein Weiterbetrieb der beiden Atomkraftwerke in diesem Winter nur im äußersten Notfall nötig“, sagt der grüne Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller. Für die Gewährleistung der Netzstabilität sei die Notfallreserve ausreichend. Warum er einen Streckbetrieb ablehnt, sagt der zum linken Parteiflügel gehörende Haggenmüller auch: „Wir hätten, wenn der Stresstest einen Streckbetrieb empfohlen hätte, sicher noch andere Diskussionen führen müssen.“

Darin kommt die Furcht vor nervigen Debatten an der grünen Basis zum Ausdruck. Zur Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie und der Protestbewegung gegen sie gehört eben nicht nur Gorleben. Auch Wyhl am Kaiserstuhl, Obrigheim und Philippsburg sind historische Orte. Dass Bauern, Bürgerliche und linke Ökos Wyhl verhindern konnten, gehört zu den Gründungsmythen der Grünen im Südwesten. Es war der spätere grüne Umweltminister Franz Untersteller, der als junger Berater der grünen Landtagsfraktion entdeckte, dass das Atomkraftwerk Obrigheim über viele Jahre ohne Betriebsgenehmigung Strom lieferte. Und ohne die Katastrophe in Fukushima wäre Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg nicht Ministerpräsident geworden.

Bloß keine neuen Brennstäbe!

Die Realos im Südwesten bewerten die Entscheidung Habecks, die offenbar mit starker Beteiligung von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Jürgen Trittin zustande kam, zurückhaltender als die Parteilinken. Zuletzt hatten sie die grundsätzliche Haltung eingenommen, man könne eine Flexibilisierung der Laufzeiten und somit auch den Streckbetrieb eventuell mittragen, sofern keine neuen Brennstäbe gekauft werden müssen. Einige wenige sahen es sogar als taktischen Fehler an, dem Streckbetrieb nicht früher zugestimmt zu haben.

Damit habe sich die Partei unnötig Angriffen von Atomenergie-Befürwortern in der Union und in den Medien ausgesetzt und für die Bürger keine Antwort auf deren Angst vor hohen Strompreisen gehabt. „Für die Funktionäre ist der Anti-Atom-Protest identitätsstiftend, für die Bürger war das Vorgehen unverständlich. „Wir haben eine krasse Flanke geöffnet“, heißt es im Realo-Lager.

