Deutsche Ukraine-Kämpfer : Nach dem Gefecht zittern sie und übergeben sich

In einem Vorort von Kiew greifen vier Deutsche einen Konvoi an und töten russische Soldaten. Danach fragen sie sich, was sie sind: Retter oder Mörder?

Ein ukrainischer Kämpfer in der Stadt Charkiw am 13. März Bild: Laif

Journalisten sind nicht beliebt bei Leuten, die in den Krieg ziehen. „Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Danke“, schreibt einer bei Telegram kühl. In der Gruppe „Volunteers for Ukraine“ treffen sich Männer, die freiwillig in der Ukraine kämpfen wollen. Als ich einen anderen anschreibe, antwortet seine Freundin für ihn: „Denken Sie ernsthaft, dass die Menschen, die sich entscheiden, in die Ukraine zu gehen, auch nur eine Minute überlegen, so einem charakterlosen Arschloch wie Ihnen zu antworten?“ Wir kommen ins Gespräch, sie entschuldigt sich. Es gibt in der Chatgruppe nicht viele, die reden wollen, und niemanden, der es auf ein Interview anlegt.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Nach einer Weile werde ich von den Gründern der Gruppe angesprochen. Sie wollen wissen, was ich dort will, und machen sich Sorgen, dass Dinge bekannt werden, die jemanden ins Gefängnis bringen. Sie verraten aber auch, wer wirklich in die Ukraine fährt und wer nur redet. So rede ich bald mit Freiwilligen, die es ernst meinen. Einige Tage später wird die Gruppe aufgelöst. Man darf in Deutschland niemanden anwerben für eine ausländische Armee, deshalb ist auch eine Gruppe, die nur darüber informiert, ein Risiko. Der Chat ist gelöscht, aber es gibt noch die Gespräche mit den Freiwilligen. Einer ist der Anführer einer Gruppe aus Sachsen, die bald losfährt. Er soll hier Andrei heißen. In Wirklichkeit hat er einen anderen slawischen Namen, er will anonym bleiben. Das ist seine Bedingung.

Andrei fährt mit 27 Deutschen in die Ukraine

Andrei ist ganz offen. Er erzählt in einem langen Telefonat, dass er mit 27 Freiwilligen losfahren will, und wirkt gut informiert; er weiß Bescheid über das Völkerstrafrecht und über Kontakte zur ukrainischen Botschaft, deren E-Mail-Konto nicht funktioniert. Wenn er etwas erklärt, sagt er immer dazu, woher er es hat, ganz förmlich, zum Beispiel sagt er: „Das ist der offizielle Stand von heute 8:47 Uhr aus der ukrainischen Botschaft.“ Andrei war früher Berufssoldat im Führungsunterstützungsbataillon der Bundeswehr, das sind Soldaten, die sich um Kommunikation und Funk kümmern. Heute heißt die Einheit „Kommando Informationstechnik“. Das könnte erklären, warum Andrei im Krieg immer gutes Internet hat.

Am nächsten Tag, Dienstag, schreibt An­drei, dass die Abfahrt fest steht, nächste Woche Freitag, am 11. März. Er schickt mir einen Screenshot seines „Fahrplans“, da steht, dass er erst mit dem Auto zum Grenzübergang Korczowa-Krakowez in Polen fährt, dann weiter zu einer Tankstelle in Nowojavoriwsk. Dort werden die Freiwilligen trainiert, Russland hat die Basis kürzlich angegriffen, das war groß in den Nachrichten, es gab viele Tote. Von der Tankstelle hatten auch die Administratoren der Telegram-Gruppe erzählt, dort treffen sich Freiwillige, bevor man sie zur Basis bringt.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Der Freitag vergeht, und ich frage Andrei erst am Sonntagabend wieder, ob alles in Ordnung ist. „Uns geht es soweit Okay“, schreibt er. „Naja, in Ordnung ist, glaube ich, das falsche Wort für die hier herrschenden Umstände.“ Er sagt, er könne nicht telefonieren, das sei verboten, weil die Russen Telefonate abhören und orten. Er darf das Internet benutzen über eine Satellitenverbindung, aber nur außerhalb der Stellungen und nicht in der Nähe wichtiger Gebäude. Das Satellitengerät hat er, weil er für die Ukrainer als Aufklärer arbeitet. Er und die anderen schwärmen in kleinen Trupps aus und schauen, von wo die Russen kommen.