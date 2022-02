Umdenken in Berlin : EU-Staaten bereiten Ausschluss Russlands von SWIFT vor

Ein EU-Land nach dem nächsten schloss sich der Forderung an, Russland vom internationalen Zahlungsdienst SWIFT auszuschließen. Am Ende stand Deutschland allein da. Nun ändert auch Berlin seinen Kurs.

Schon auf dem EU-Sondergipfel am Donnerstagabend war klar, dass das inzwischen verabschiedete zweite Sanktionspaket gegen Russland nicht das letzte sein würde. Die EU-Staats- und Regierungschefs erteilten auch den Auftrag, ein drittes Paket vorzubereiten, das Russland und auch Belarus wegen der Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine treffen soll. Inzwischen zeichnet sich ab, dass dazu nun doch auch der Ausschluss Russland vom internationalen Banken-Zahlungsnetzwerk SWIFT gehören wird. Etwas anderes sei nach der Entwicklung der vergangenen Tage und Stunden kaum noch vorzustellen, hieß es am Samstag aus EU-Diplomatenkreisen in Brüssel.

In den Stunden zuvor hatte von den Gegner eines derart radikalen Schrittes ein Staat nnach dem anderen seinen Widerstand aufgegeben. Beim Sondergipfel hatten sich nach Angaben von Diplomaten vor allem Deutschland, Italien und Ungarn, aber auch Zypern und Österreich skeptisch gezeigt. Bis auf Deutschland hatten diese Staaten ihre Position bis Samstagnachmittag allerdings geändert. Kurz später deutete sich aber auch in Berlin ein Umschwung an.

„Eine gezielte und funktionale Einschränkung von SWIFT“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Harbeck (Grüne) sagten, dass die Bundesregierung nun doch grundsätzlich den Ausschluss Russlands von SWIFT befürworte. Baerbock und Habeck teilten mit: „Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck daran, wie die Kollateralschäden einer Abkopplung von Swift so eingegrenzt werden können, dass sie die Richtigen trifft. Was wir brauchen, ist eine gezielte und funktionale Einschränkung von SWIFT.“

Der Ausschluss Russland von SWIFT könnte damit schon in der kommenden Woche erfolgen. Aus EZB-Kreisen hieß es, dass eine Entscheidung, Russland von dem Zahlungssystem abzuschneiden, binnen weniger Tage getroffen werden könnte, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Aus Brüsseler Diplomatenkreisen verlautete, die Europäische Kommission müsse einen solchen Schritt vorbereiten. Das sollte aber keine Angelegenheit sein, die mehr als einige Tage in Anspruch nehme.

Zuvor hatte der zyprische Finanzminister Konstantinos Petrides in einem Tweet klargestellt, dass sein Land dem Ausschluss Russlands aus SWIFT nicht ablehnend gegenübersteht. Auch der italienische Ministerpräsident Mario Draghi stellte klar, er unterstütze uneingeschränkt die Linie der EU in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland, einschließlich Swift. Das teilten sowohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch Draghi auf Twitter mit. Österreich hatte sich schon am Freitag für den SWIFT-Ausschluss ausgesprochen.

Selenskyjs Rede trug zu Stimmungsumschwung bei

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Rande eines Finanzministertreffens in Paris gesagt, sein Land sei bereit, die „finanzielle Atombombe“ zu zünden. Als letzter Regierungschef neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab im Laufe des Samstags der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán nach.

Die Debatte habe durch die Rede Selenskyj beim Sondergipfel eine enorme Dynamik erhalten, hieß es in Brüssel. Schon danach habe sich die Stimmung spürbar geändert. In dem zweiten Sanktionspaket war ein Ausschluss von SWIFT von vorneherein nicht enthalten gewesen. Viele osteuropäische Staaten, aber auch die Niederlande und Belgien hatten sich allerdings dafür ausgesprochen.

Am Freitagmorgen hatte allen voran der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk, heute Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), scharfe Kritik daran geübt, dass der Gipfel das nicht unterstützt habe: „Das Einzige, was vorgetäuscht ist, sind eure Sanktionen. Die Regierungen, die härtere Entscheidungen blockiert haben - also Deutschland, Italien und Ungarn -, haben Schande über sich gebracht.“ Vor allem Deutschland hatte Kritik auf sich gezogen. SWIFT sei das neue Nord Stream 2, wo Deutschland eigene Interessen über alles Stelle, hieß es EU-Diplomatenkreisen.

Ein Ausschluss Russlands von SWIFT würde dessen Finanzwirtschaft zwar nicht vollständig von den internationalen Finanzmärkten abkoppeln, Transaktionen würden allerdings sehr viel schwieriger und teurer. Der Schritte hätte jedoch auch gravierende Folgen für die EU. So ist eine Abrechnung der Lieferungen von Gas und Kohle aus Russland, von denen die EU und allen voran auch Deutschland abhängen, ohne SWIFT kaum möglich. Die EU führt rund 40 Prozent ihres Gas aus Russland ein, Deutschland etwas mehr als die Hälfte.

Zudem könnte das Land seine Staatsschulden nicht mehr problemlos bedienen. Baerbock hatte den deutschen Widerstand mit diesen Argumenten am Freitag noch verteidigt. 50 Prozent der Steinkohleinfuhr stamme aus Russland „Wenn wir diese Kohle nicht haben, werden die Kohlekraftwerke in Deutschland nicht weiterlaufen können.“ Sie zudem darauf verwiesen, dass auch Zahlungen an die Zivilgesellschaft in Russland oder im kulturellen Bereich betroffen wären.

Sondertreffen der EU-Energieminister einberufen

Aus der Europäischen Kommission wiederum hieß am Freitag, eine solcher Schritte treffe die EU auch wegen des intensiven Handels mit Russland stärker als etwa die USA. Die EU führt derzeit Waren im Wert von 80 Milliarden Euro im Jahr nach Russland aus. Viel hängt deshalb letztlich davon ab, wie der Ausschluss Russlands von SWIFT ausgestaltet wird.

Es ist durchaus denkbar, ihn so zuschneiden, dass etwa die Bedienung von Staatsschulden oder das Bezahlen der Rechnungen für die Einfuhr von Öl, Gas oder Kohle aus Russland weiter möglich wären. Andererseits würde der Effekt dadurch auch stark abgeschwächt. Frankreich hat inzwischen ein Sondertreffen der Energieminister einberufen, die am Montag über die Folgen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine für die Energieversorgung beraten sollen.