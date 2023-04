Russische Spione sind in Deutschland seit vielen Jahren so aktiv wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Viele sind als Diplomaten getarnt. Nun geht Berlin gegen sie vor.

Leere Flure: Blick in die russische Botschaft in Berlin Bild: Daniel Pilar

Deutschland hat rund 50 russische Spione, die als Diplomaten getarnt waren, des Landes verwiesen. Es handele sich um eine „mittlere zweistellige Zahl“, erfuhr die F.A.Z. aus Regierungskreisen. Damit reagiert Berlin auf die aktive russische Spionage in Deutschland. Am Samstag war ein russisches Flugzeug vom Typ Iljuschin II 96-300 aus Moskau mit einer Sondergenehmigung in Berlin gelandet, um die als Diplomaten getarnten Geheimdienstmitarbeiter aufzunehmen. Die Maschine landete am Nachmittag wieder in der russischen Hauptstadt.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Das Moskauer Außenministerium reagierte scheinbar empört, Sprecherin Maria Sacharowa sprach von einer „massenhaften“ Ausweisung russischer Diplomaten. Das seien neue „feindliche Handlungen“ gegen Russland. Im Gegenzug würden „mehr als 20“ deutsche Diplomaten ausgewiesen. Das Auswärtige Amt wies diese Darstellung zurück, bestätigte aber das Ziel der Aktion.

„Tatsächlich führte die Bundesregierung in den vergangenen Wochen Gespräche mit der russischen Seite zur Präsenz an den jeweiligen Auslandsvertretungen mit dem Ziel einer Reduzierung der russischen nachrichtendienstlichen Präsenz in Deutschland“, heißt es aus dem Amt. Dass Deutschland mit der russischen Seite in Gesprächen war, bei denen es um eine Verkleinerung des diplomatischen Personals ging, hatte ein Regierungssprecher schon am Montag auf Nachfrage gesagt, aber keine weiteren Angaben gemacht.

Spione mit strafrechtlicher Immunität

Es ist keine Neuigkeit, dass russische Geheimdienste hierzulande weiter auf dem Niveau des Kalten Krieges spionieren. Dafür nutzt Moskau seit jeher auch als Diplomaten getarnte Agenten. Wer etwa mit einem Kulturattaché oder einem Botschaftssekretär zu tun hat, kann in Wirklichkeit auf einen Mann oder eine Frau aus den russischen Diensten treffen. Zu Beginn des Jahres waren rund 540 Diplomaten an der russischen Botschaft Unter den Linden akkreditiert.

Nach Schätzungen des Verfassungsschutzes sind ein Drittel in Wirklichkeit als Diplomaten getarnte Agenten der Geheimdienste, was einer Zahl von rund 180 entsprechen würde. Sie arbeiten für den Auslandsdienst SWR, den Militärdienst GRU, aber auch für den Inlandsdienst FSB, für den allein insgesamt rund 350.000 Personen tätig sind. Wenn Agenten als Diplomaten akkreditiert sind, genießen sie strafrechtliche Immunität, können also für ihre Spionagetätigkeit in Deutschland nicht strafrechtlich verfolgt werden.

Mehr zum Thema 1/

Vor dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die Merkel-Regierung auf die russischen Spionageaktivitäten nur zögerlich reagiert. Das geschah nicht nur aus Naivität, sondern auch aus dem Kalkül, dass eine zusätzliche Konfrontation mit Moskau vermieden werden sollte. Zudem reagiert Russland auf die Ausweisung von Diplomaten immer „spiegelgerecht“, indem es die gleiche Zahl deutscher Botschaftsmitarbeiter ausweist. Vor allem ersetzt Moskau die Stellen der Ausgewiesenen schnell mit neuen Spionen im Diplomatengewand. Deswegen hat das Auswärtige Amt entschieden, die Zahl der akkreditierten Diplomaten grundsätzlich zu vermindern. Darüber hat die deutsche Botschaft in Moskau seit Wochen mit der russischen Seite gesprochen.