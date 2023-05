Schauplatz des Angriffs: In diesem weißen Audi saßen am Samstag Sachar Prilepin und sein getöteter Fahrer. Bild: Reuters

Im März 2010 veröffentlichte eine Gruppe russischer Menschenrechtler, Oppositioneller und Kulturschaffender einen offenen Brief mit der Forderung „Putin muss gehen!“ Unter den Unterzeichnern war der Politiker Boris Nemzow, der schon seit nach der ersten militärischen Aggression gegen die Ukraine dagegen protestierte und im Februar 2015 in Sichtweite des Kremls in Moskau ermordet wurde. Ein weiterer Unterzeichner war Nemzows Mitstreiter Ilja Jaschin, der im Dezember vorigen Jahres in Moskau zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, weil er in einem Youtube-Video über die Massaker gesprochen hat, die von den russischen Truppen in Butscha begangen wurden. Er war angeklagt wegen Verbreitung von „Falschnachrichten“ über die Streitkräfte.

Ein Mann, dessen Name damals unter der Forderung nach Putins Rücktritt stand, wurde indes zu einem der wortmächtigsten Propagandisten des russischen Krieges: der Schriftsteller und Politiker Sachar Prilepin, der am Samstag bei einem Sprengstoffanschlag auf sein Auto schwer verletzt worden ist. Prilepin hatte nach der Annexion der Krim 2014 seinen „persönlichen Waffenstillstand“ mit der Herrschaft Putins verkündet. Ob die Machthaber das bemerkt hätten, wisse er nicht, sagte er im Herbst 2014. Doch sie hatten es offensichtlich. Seitdem bekam Prilepin in den kremltreuen Medien nämlich eine große Bühne. Er hatte eigene Fernsehshows, Boulevardmedien mit großer Reichweite wie die „Komsomolskaja Prawda“ veröffentlichten seine Berichte aus dem im Osten der Ukraine, seine Bücher wurden in den Buchhandlungen unübersehbar plaziert.