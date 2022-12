Anders Fogh Rasmussen : „Wir müssen Putins Kosten steigern“

Anders Fogh Rasmussen war NATO-Generalsekretär. Jetzt berät er den ukrainischen Präsidenten und erklärt, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine braucht. Und er verrät, was die Amerikaner an Berlin satthaben.

Herr Rasmussen, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Amerika, Deutschland, Frankreich und andere Verbündete aufgefordert, noch in diesem Jahr der Ukraine bindende Sicherheitsgarantien zu geben. Sie haben als früherer NATO-Generalsekretär dieses Konzept eines „Kiewer Sicherheitspaktes“ zusammen mit seinem Kanzleichef Andrij Jermak entwickelt. Was müssten die Verbündeten in so einem Vertrag versprechen?

Eine Gruppe von Garantiemächten muss sich verpflichten, der Ukraine die Fähigkeit zur Selbstverteidigung aus eigener Kraft zu geben. Damit sollen die Fehler von 1994 vermieden werden, als die Ukraine im berüchtigten Budapester Memorandum Garantien von Amerika, Großbritannien und Russland bekam, um im Gegenzug die Atomwaffen aufzugeben, welche sie von der Sowjetunion geerbt hatte. Die Garantiemächte versprachen damals, die Ukraine nicht anzugreifen. Man kann das eine „negative Sicherheitsgarantie“ nennen. Russland hat dieses Versprechen folgenlos brechen können. Deshalb sieht der Kiewer Sicherheitspakt jetzt positive Garantien auf vier Gebieten vor: Erstens sollen die Streitkräfte der Ukraine befähigt werden, jeden künftigen russischen Angriff abzuwehren. Zweitens sollen die Geheimdienste stärker zusammenarbeiten. Drittens sollen gemeinsame Übungen unter der Fahne der EU und der NATO abgehalten werden – auch auf ukrainischem Boden. Und viertens soll eine starke ukrainische Wehrwirtschaft entstehen.

Sollte jede Garantiemacht sich zu Militärhilfe in klar festgelegtem Umfang verpflichten?

Es wäre schwer, sich im Voraus auf Zahlen festzulegen. Der Kiewer Sicherheitspakt ließe sich vielleicht am ehesten mit dem „Modell Israel“ vergleichen. Israel und Amerika haben vereinbart, dass die Vereinigten Staaten alles geben, was Israel braucht, um sich aus eigener Kraft zu verteidigen. Es gibt hier keine festen Zahlen, aber eine klare politische Verpflichtung. Ich stelle mir vor, Abmachungen über fünf oder zehn Jahre zu treffen, die sicherstellen, dass die Ukraine alles hat, was sie braucht, um jeden künftigen russischen Angriff abzuwehren.

Wir wissen allerdings nicht, ob die Ukraine in fünf bis zehn Jahren noch existieren wird, wenn Hilfe nicht viel schneller kommt. Wäre eine Sicherheitsgarantie ohne klar definierte kurzfristige Verpflichtungen nicht ein zahnloser Tiger?

Natürlich wäre sie das. Und deshalb kann der Kiewer Sicherheitspakt sofortige Waffenlieferungen auch auf keine Weise ersetzen. Im Gegenteil. Ich werbe dafür, der Ukraine sehr schnell mehr Waffen zu liefern. Sie braucht sie dringend. Der Kiewer Sicherheitspakt soll das ergänzen. Er ist eine langfristige Selbstverpflichtung der Garantiemächte, die dem ukrainischen Volk Zuversicht geben soll. Das gibt den Menschen Kraft, an der Zukunft ihres Landes mitzuwirken, und es ermutigt Flüchtlinge, zurückzukehren. Der Pakt wäre zugleich ein wichtiges Signal an Putin. Er macht ihm klar: Wir sind auf Dauer hier. Wir bleiben, solange es nötig ist, und wir lassen nicht zu, dass du diesen Krieg gewinnst. Deshalb ist es auch so wichtig, den Pakt möglichst jetzt gleich zu unterzeichnen. Er sollte nicht von einer Friedensvereinbarung abhängen. Wenn wir ihn davon abhängig machen, würden wir Putin einen weiteren Grund geben, den Krieg schon allein deswegen fortzusetzen, weil er damit Sicherheitsgarantien verhindern könnte.

Unlängst haben Sie Deutschland aufgefordert, der Ukraine Leopard-2-Panzer zu liefern. Sie waren vor Kurzem in Amerika. Was haben Sie dort zu diesem Thema gehört?