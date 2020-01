TV-Kritik: Maybrit Illner : „Die ganz große Angst vor der Seuche ist raus“

Routiniert runtergekocht, das muss man bei dem Thema und in der Lage erst einmal schaffen. Im anderen Kanal bedauerte ein paar Minuten vorher noch die „Monitor“-Redaktion den vermeintlichen Hype um das neue Coronavirus, während der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganiation (WHO) wegen ebenjenem Virus kurz davor auf allen Kanälen den „internationalen Gesundheitsnotstand“ ausgerufen und die Weltgemeinschaft zur Solidarität mit den schwächeren Völkern aufgerufen hatte. Eine perfekte Steilvorlage für eine kontroverse Diskussion. Eben deshalb war es mehr als bemerkenswert, wie Maybrit Illner ihr Talk-Konzept wieder einmal völlig abgeklärt umsetzte: Aufklärung vor Zuspitzung, Einordnung vor Panikmache. Mit aller Macht hat sich ihre Talkrunde an diesem Abend gegen den Verschwörungs- und Panikstrom im Netz gestellt – und das war in dieser Einträchtigkeit schon eine wirklich reife Leistung.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Angesetzt war das Thema „der Wettlauf gegen die Krankheit, wie gefährlich ist das Coronavirus?“ Relativ schnell wurde deutlich, was die besonnene Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann früh auf den Punkt brachte: Die Sorgen sind berechtigt, Übertreibungen jedoch vollkommen unangemessen. Das deckte sich nicht nur ganz gut mit der Ansage des WHO-Chefs vom selben Abend, der ausführlich erklärte, dass nämlich der Gesundheitsnotstand nicht wegen der Gefährlichkeit des neuen Virus festzustellen sei, sondern wegen der Sorge um die Überlastung kleinerer Staaten, es stimmte auch gut mit den zentralen Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Runde überein: „Wir haben dazu gelernt.“

Durch Sars gelernt

Gemeint waren die Lehren aus der Sars-Epidemie von 2002/03, als es Pandemievorbereitungen und Informationsaustausch von Seiten Chinas praktisch überhaupt nicht gab und die WHO, Europa und der Rest der Welt mehr oder weniger hilflos zusahen, wie sich das tödliche Sars-Virus zu einer kurzen, aber weltumspannenden tödlichen Seuche auswuchs. Das Ergebnis damals: Mehr als achttausend Infizierte und knapp achthundert Tote. Etwa genau so viele Infizierte, aber weniger Tote – gut 200 – sind nun zu beklagen, knapp vier Wochen nach Beginn der neuen Coronaviren-Epidemie. Diese Gegenüberstellung macht deutlich, wie unterschiedlich die beiden Epidemien sind, so nahe die Erreger genetisch miteinander verwandt sein mögen.

Und just da lag der Knackpunkt, das unausgesprochene Thema der Illner-Sendung. Wie sollen wir jetzt reden über diese neue Gesundheitskrise: als neue Katastrophe, Hype, Verschwörung? Und worin liegt eigentlich der Kern der Krise? In den von der chinesischen Regierung angeordneten rabiaten Quarantänemaßnahmen mit den daraus folgenden Verlusten an Freiheit, in einer möglichen Kungelei der WHO mit Peking – oder vielleicht doch allein in dem neuen Erreger, der sich in China derzeit schnell ausbreitet, aber in seiner Tödlichkeit weit unterhalb früherer Coronavirusepidemien oder gar von Ebola liegt? Leicht zu beantworten war das auch nach diesem Talkabend bei Illner nicht.