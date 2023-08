Nach Anklage in Georgia : Donald Trump stellt Justizbehörden in Atlanta

Anders als bei seinen vorherigen Anklagen muss der frühere US-Präsident sich zum ersten Mal in einem Gefängnis stellen. Dazu gehören die Aufnahme seiner Personalien, Fingerabdrücke – und zum ersten Mal in der US-Geschichte auch ein Polizeifoto.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich im Bezirksgefängnis in Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Trumps Wagenkolonne erreichte am Donnerstagabend (Ortszeit) das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Dort musste der republikanische Präsidentschaftsbewerber das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört etwa die Aufnahme von Personalien und auch die Aufnahme eines Polizeifotos. Das Büro des zuständigen Sheriffs veröffentlichte das Bild kurz darauf. Ein solches Foto eines Präsidenten gab es bisher noch nie in der US-Geschichte.

Nach weniger als einer halben Stunde verließ Trumps Autokolonne das Gefängnisgelände wieder. Es war erwartet worden, dass der Republikaner die Stadt direkt im Anschluss an den Termin wieder verlassen würde.

Dass Trump für das Prozedere anders als bei vorherigen Anklagen nicht vor Gericht, sondern in einem Gefängnis erscheinen musste, hat zumindest von der Außenwirkung eine neue Qualität.

Trump kritisiert abermals Anklagen gegen ihn

Nach dem Termin im Bezirksgefängnis in Atlanta hat sich Trump einmal mehr bitterlich über die Strafverfolgung gegen ihn beklagt. „Dies ist ein sehr trauriger Tag für Amerika“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) kurz vor seinem Abflug aus Atlanta. Im dortigen Bezirksgefängnis hatte er sich kurz zuvor im Zusammenhang mit einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. „Dies hätte nie passieren dürfen“, bekräftigte der republikanische Präsidentschaftsbewerber, der bei der Wahl 2024 abermals antreten will.

Trump sprach davon, die Strafverfolgung gegen ihn sei nichts als Wahlbeeinflussung. Was hier geschehe, sei eine Farce. „Ich habe nichts falsch gemacht“, beteuerte er. „Und jeder weiß das.“ Er habe jedes Recht gehabt, die Ergebnisse der Präsidentenwahl 2020 anzuzweifeln, behauptete der 77-Jährige.

Trump wurde in Atlanta mit 18 weiteren Beschuldigten wegen seiner Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 im Bundesstaat Georgia zu beeinflussen. Auch auf Bundesebene wurde zuvor wegen seines Feldzugs gegen die eigene Niederlage bei der Wahl 2020 Anklage gegen Trump erhoben. Bei der Präsidentenwahl vor knapp drei Jahren hatte der Republikaner gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Diese Niederlage gesteht Trump bis heute aber nicht ein, stattdessen verbreitet er beharrlich die Lüge, er sei durch Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden.

Außerdem wurden in New York und Miami Anklagen gegen Trump wegen anderer Vorwürfe erhoben. Der Ex-Präsident weist alle Anschuldigungen zurück und wertet die Anklagen als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten.