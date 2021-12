Wohnwagen Knaus Sport : Wir sind ein wenig anhänglich

Waren früher Wohnwagen die erste Wahl für Campingfreunde, die mehr wollten als nur ein Zelt, haben längst Wohnmobile die Oberhand. 90.245 Freizeitfahrzeuge wurden in den ersten drei Quartalen 2021 in Deutschland neu angemeldet, davon waren nur 21.705 Wohnwagen, also knapp ein Viertel.

Dabei hat das Haus am Haken ein paar große Vorteile: Es ist erheblich billiger als ein Wohnmobil, auch in den laufenden Kosten, und am Ziel angekommen, ist man wesentlich flexibler und kann für Ausflüge das Auto nutzen. Auf gleicher Grundfläche bietet ein Wohnwagen zudem im Vergleich mehr Platz, schlicht deshalb, weil er keinen Motor hat. In Kauf nehmen muss man, dass Fahren, Rangieren, Parken und Abstellen mitunter schwieriger ist.

In unserem Fall motorisierte ein Volvo S60 B5 das Gespann. Klassische Stufenheck-Limousinen sind in dieser Rolle eher ungewöhnlich, aber als gestandenes 4,76-Meter-Auto mit Zweiliter-Turbomotor, 250 PS und vor allem einem Drehmoment von 350 Newtonmetern taugt der Volvo gut für diese Aufgabe. Sehr hoch ist zudem die mögliche Stützlast von 100 Kilogramm. Weniger gut war der hohe Verbrauch. Obwohl wir die möglichen 100 km/h, die der Wohnwagen zulässt, kaum nutzten und uns in der Regel mit 90 km/h in die Kolonnen der Lastwagen einreihten, belief er sich im Hängerbetrieb auf knapp 12 Liter Super auf 100 Kilometer.

Gezogen wurde der einachsige Knaus Sport Silver Selection 540 UE, der mit Deichsel immerhin 7,55 Meter misst. Somit bewegt der Fahrer ein Gespann von mehr als 12 Meter Länge, dem Umstand sollte er schon mit etwas Respekt begegnen. Die Länge des Nutzraums im Knaus beträgt 5,52 Meter, und damit lässt sich schon einiges anfangen. Das UE steht für U-Sitzgruppe im Bug und Einzelbetten im Heck. Wer sich in das Innere des Knaus begibt, dem fällt sofort auf, wie hell es durch die vielen Fenster ist, vor allem das große Bugfenster hatte es uns angetan. So sitzt die Familie licht am Fenster in der großen Sitzgruppe, ohne sich eingeengt zu fühlen. Hier lässt sich im Handumdrehen durch Absenken des Tisches und Hinzuziehen der seitlichen Sitzpolster eine große, flache Liegefläche bauen.

Wer nur zu zweit unterwegs ist, erspart sich den Umbau und nutzt die beiden Einzelbetten im Heck längs zur Fahrtrichtung, die sich jedoch durch Herausziehen eines zusätzlichen Lattenrostes in der Mitte in ein Doppelbett verwandeln lassen, das die komplette Breite des Wagens nutzt. Es stört nur, dass ein Lichtschalter im Bettbereich fehlt, zudem werden Steckdose und USB-Anschluss bei ausgezogenem Mittelteil vom zusätzlichen Polster überdeckt und sind nur schwer zu erreichen. Tagsüber sollte der mittlere Lattenrost eingefahren werden, nicht nur um das Raumgefühl zu verbessern, sondern auch um die oberen Schränke besser nutzen zu können.

Über zu wenig Stauraum kann kaum geklagt werden, nahezu überall lässt sich etwas unterbringen, unterhalb der Sitzgruppe vorne, im Kleiderschrank mit Garderobe neben dem kleinen Bad, dazu gibt es einen raumhohen Wäscheschrank und eben die Oberschränke quasi rundlaufend. Letztlich findet sich noch Stauraum unterhalb der Betten, der auch von außen zu erreichen ist. Da kann selbst für einen großen Urlaub ausreichend Gepäck an Bord. Der Unterboden des Knaus beherbergt zudem den mit 45 Litern knapp bemessenen Frischwassertank und die Therme für die Heizung.

Zwar überzeugt der Knaus Sport innen wie außen mit seinem klaren und schlichten Design, er schwächelt jedoch im Bereich Küche. Zwar hat der Kühlschrank ein Volumen von 95 Litern samt Gefrierfach, das herausgenommen werden kann, wenn es nicht gebraucht wird. Und wie üblich läuft der Kühlschrank mit Außenstrom, mit der Autobatterie oder auch mit Gas. Doch die Küchenzeile ist schmal mit etwa 1,15 Metern, und es gibt nur zwei Schubladen, eine davon fürs Besteck. Durch das dreiflammige Kochfeld (ohne Zünder) und das große Spülbecken sind fast alle Ablagemöglichkeiten in der Küche erschöpft, beim Zubereiten des Essens wurde deshalb meist am großen Tisch der Sitzgruppe geschnippelt.

Gut ist die elektrische Ausstattung: Wir zählten im Innenraum acht 230-Volt-Steckdosen und zwei USB-Buchsen. Wichtig für die Nutzer von Vorzelten: Neben dem TV-Anschluss für draußen gibt es eine weitere Steckdose. Das Duschbad ist klein, aber funktional eingerichtet, es ist alles da, was man braucht: Handtuchhalter, diverse Schränke und Kleiderhaken. Dank Dach- und Ausstellfenster ist es erfreulich hell. Die Toilette lässt sich drehen.

Für zwei Personen allemal ausreichend

Wer schon mit großen Wohnmobilen unterwegs war, wird einen Schmutzwassertank vermissen. So muss von Zeit zu Zeit nicht nur mit den Hinterlassenschaften der Toilette zur Entsorgung über den Campingplatz gepilgert werden, sondern auch mit dem Abwassertank, der unter dem Wohnwagen am Abflussrohr zu platzieren ist. Und der Tank kostet zudem noch Aufpreis. Gegen Aufgeld gibt es auch eine eigene Batterie für den Wohnwagen, die unser Testfahrzeug nicht hatte.

Von der Baureihe Knaus Sport gibt es 15 verschiedene Grundrisse. Mit dem 540er befindet man sich von der Größe her im guten Mittelfeld, für zwei Personen ist er allemal ausreichend und gewiss auch für die junge Familie. Der 540er hat einen Startpreis von 23.090 Euro, unser Exemplar war als Silver Selection ein Sondermodell, das so nicht mehr produziert wird, aber noch als Neufahrzeug im Handel zu bekommen ist.

Zur Knaus Silver Selection gehören unter anderem ein TV-Paket, eine Markise und eine Auflastung auf 1700 Kilogramm. 180 Kilogramm erlaubte Zuladung regulär sind tatsächlich dürftig. So sind es 480. Der Endpreis einer Silver Selection beläuft sich auf gut 25.000 Euro. Der finanzielle Abstand zu einem Wohnmobil mit ähnlichem Raumangebot ist riesig. Hier fangen die Preise bei rund 50.000 Euro und mehr an. Es spricht also wirklich einiges für einen Wohnwagen, das monetäre Argument ist vielleicht für manche das stärkste.