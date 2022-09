Bild: Hersteller

Der grüne Blitz

Weil Fotos auf einer Automobilia-Auktion aufgetaucht sind, hat Opel ein vergessenes Projekt von 1937 wiederentdeckt. Die Bilder zeigen einen kompakten Opel-Blitz-Lieferwagen, der augenscheinlich fertig entwickelt ist. Auf der Rückseite der Fotos steht der Projektname: 1.5-23 COE. Die 1.5 deuten auf den Hubraum hin, COE steht für „Cab over Engine“ (seit 1929 gehörte Opel zu GM). Wohl wegen des kommenden Krieges wurde das Thema nicht weiter verfolgt. Den Opel Blitz als klassischen, größeren Lieferwagen gab es schon seit 1930, war doch Opel vor dem Krieg mit einem Werk in Brandenburg der größte Lkw-Hersteller in Deutschland. Nach 1945 entstanden bis 1975 in vier Generationen immerhin 218 688 Blitz. Bis 1987 lief dann noch der Opel Bedford-Blitz.fbs.