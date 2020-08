Zwei Interviews zu SUP-Board : Ist billig gut genug?

Aktualisiert am

Benjamin Lang von Decathlon

Die Preisunterschiede aufblasbarer Stehpaddelbretter sind enorm. Wie kommen die zustande?

Bei Decathlon sind die günstigen Preise möglich, weil wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum Verkauf in einer Hand halten. Natürlich entstehen die Preisunterschiede aber auch durch die Verarbeitungsqualität und die Materialien. Schaut man sich sehr günstige iSUPs an, sollte man zudem auf die Verklebung der einzelnen Komponenten achten. Sind diese sauber oder unsauber? Wie sieht das SUP aus, wenn es aufgeblasen ist, schlägt es Falten?

Das sieht man aber erst, wenn man gekauft hat.

Ein entscheidender Faktor ist zudem das Dropstitch-Material, also die Verbindung des Decks mit dem Boden durch zahlreiche Fäden.

Wie soll ein Kunde beurteilen, ob er es mit einem hochwertigen oder einem minderwertigen Dropstitch-Kern zu tun hat?

Man sieht zum einen die kleinen Dellen auf dem Deck und der Unterseite des SUP, wo die Fäden verknüpft sind. Ein Qualitätsmerkmal sind die Abstände zwischen den Fäden, also den Dellen. Ein anderes ist die Dicke der Fäden, die in der Artikelbeschreibung angegeben sein sollte. Sie variiert zwischen einem und anderthalb Millimeter.

Je dicker die Fäden und je geringer die Abstände, desto besser?

Genau.

Wie ist es um die Qualität der Decathlon-Bretter bestellt? Die sind ja ähnlich günstig wie die der Discounter oder der Baumärkte.

Wir bekommen gute Rückmeldung auch von ambitionierten Paddlern. Die Qualität des Dropstitch-Materials und des Boards an sich ist auf jeden Fall besser als die der sehr günstigen SUP anderer Anbieter. Es gibt natürlich noch weitere Qualitätsunterschiede. Worauf man auch achten sollte, ist, wie viele Materiallagen verarbeitet sind. Einfache Bretter haben nur eine einfache Hülle und Doppelungen allenfalls an den Kanten, wenn überhaupt. Bretter mit doppelten Schichten um das ganze Board herum sind stabiler und robuster.

Das ist beim X 100, das wir ausprobiert haben, der Fall?

Das hat einen Stringer, einen breiten Streifen von der Nase bis zum Ende mitten durchs Brett. Und die Rails, also die Kanten, sind mit einer zweiten Schicht verstärkt.

Teure Boards der Markenhersteller haben an den Seiten mehr als nur eine zweite Lage, sind zum Teil sogar mit Karbon verstärkt.

Da sprechen wir von Boards, die technisch in einer anderen Liga spielen. Die wird man nicht zu Preisen bekommen, für die wir unsere Einsteiger-SUP wie das X 100 anbieten. Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

Manche Marken werben zunehmend mit dem Einsatz von Recyclingkunststoffen, dem Vermeiden von Kleber und Lösungsmittel, CO2-Kompensation und dergleichen. Wie sieht es bei Decathlon aus?

Das ist in Planung, für 2021. Was die Nachhaltigkeit unserer Bretter angeht, können wir damit noch nicht werben. Jedoch gibt es bereits ein Nachhaltigkeitsprojekt, welches wir in Deutschland maßgeblich mitentwickelt haben, das „Second Use“- Projekt. Hier haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, umgetauschte oder leicht benutzte Sportartikel nach Kontrollen durch Fachpersonal vergünstigt mit besonderer Kennzeichnung weiterzuverkaufen.

Florian Brunner von Starboard

Warum soll ich 1000 oder 1500 Euro für ein aufblasbares Stehpaddelbrett ausgeben, wenn ich schon für 300 eins bekomme?

Bei den Boards der Billiganbieter, egal ob sie über Discounter wie Lidl und Aldi oder über Baumärkte verkauft werden, ist zunächst auffällig, dass sie meistens relativ klein sind. Es sind kurze Allroundboards, für den Gelegenheitspaddler sicher brauchbar. Aber wenn man engagiert an das Thema herangehen und längere Strecken paddeln will, sind diese Bretter nicht so gut geeignet.

Gibt es weitere Gründe?