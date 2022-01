Zukunft des High End und Hi-Fi : Hört die Signale

Luxus ist etwas Schönes. Wer ihn sich leisten kann, zeigt ihn gerne. Teure Autos und Uhren sind ewige Klassiker, edle Tröpfchen aus Bordeaux halten sich schon lange als Zeichen des teuren Geschmacks, schicke Smartphones der Oberklasse haben sich als Vorzeigeprodukte etabliert.

All diese Dinge sind auch so begehrenswert, weil sie im Kino und Fernsehen, in Zeitschriften und im Internet geschmackvoll beworben werden. Viele Hersteller leisten sich in den Städten Flagship-Stores, in denen Neugierige ihre Produkte anschauen und vielleicht sogar anfassen können. Edle Dinge bestellt man nicht im Internet bei Amazon, man kauft sie vor Ort.

Wann haben Sie das letzte Mal Werbung gesehen für High End, also für edles und hochwertiges Hi-Fi? Wann hat in letzter Zeit ein Freund oder Kollege zu Hause mal seine Stereoanlage mit fetten Boxen vorgeführt? Das war vielleicht vor 30 Jahren, als Jugendliche ihr Geld noch für einen CD-Player und nicht wie heute für eine Playstation ausgaben oder Erwachsene genüsslich den Tonarm ihres Plattenspielers der Extraklasse auf die LP setzten. Je höher der Turm aus Verstärker, Tuner, Plattenspieler und so weiter wuchs, desto größer war der Stolz des Besitzers. Das sind längst vergangene Zeiten. Wenn es weiter so bergab mit High End und Hi-Fi geht, liegen beide bald unter der Erde, wo keiner mehr nach ihnen graben wird.

Was für ein Theater

Maßnahmen, die dem Niedergang entgegensteuern, findet man wenige in Deutschland. Die meisten Läden sehen eben aus wie vor 30 Jahren, als die Kunden auf solche Einkaufsmöglichkeiten angewiesen waren. In den einschlägigen Audio-Zeitschriften wird das monatliche Überblättern der Seiten mit den Werbeanzeigen zur Qual, weil die Fotos aus dem Photoshop-Anfängerkurs und Sprüche aus dem Selbstbaukasten seit Jahrzehnten die gleichen sind, um eine Zielgruppe anzusprechen, die fortwährend kleiner wird. Doch es gibt ein Dutzend Ausnahmen, in denen High End und ­Hi-Fi zeitgemäß präsentiert werden: My Sound zeigt am Starnberger See äußerst schöne und zeitgemäße Räumlichkeiten, Auditorium hat drei schicke Läden, Aura in Essen macht was her, und die Hi-Fi-Profis in Frankfurt sowieso.

Auch wenn Ernst Schmid dort den wohl größten Laden in Deutschland hat, reicht er immer noch nicht aus, um die Champions League des High End adäquat präsentieren zu können. Also hat der Dreiundsechzigjährige ein ehemaliges Theater in Eckenheim, einem Stadtteil von Frankfurt, gemietet, um dort die Crème de la Crème des High End aufzubauen. Platz ist genug in den sechs Vorführräumen, dem Kino und der Galerie für Plattenspieler. Während des Rundgangs kommen wir an den Burmester Statement BC 350 vorbei, von denen eine 400 Kilogramm wiegt, gefolgt von McIntoshs Maestro System mit den Boxen XRT 2.1 K. Im nächsten Raum stehen die Kugelwellenhörner Trio XD von Avantgarde Acoustic, in dessen Mitte sich ein sechsfaches Basshorn aufbaut. Schließlich stehen wir vor der Grande Utopia von Focal, einer alten Bekannten aus Messetagen. „Und wenn man dort nicht hingeht“, sagt Ernst Schmid nebenbei, „weiß man gar nicht, dass es solche Lautsprecher gibt.“ Genau das sei das Pro­blem der Branche.

Das soll sich mit der neuen Location ändern. Eintritt ins Theater gibt es nur mit Termin. Der ist dafür kostenlos, mit dem Chef persönlich, der auch einen Kaffee oder Wein dazu serviert. „Ich bin jederzeit für den Kunden da“, verspricht Schmid. Er meint damit wirklich rund um die Uhr. Zwei Termine waren am Sonntagmorgen um acht Uhr. Demnächst kommt jemand nachts um drei Uhr vorbei. Von den potentiellen Käufern gibt es in Deutschland mehr, als man glaubt, weil viele gar nicht wissen, dass sie es sind. Bugatti, Rolls ­Royce und Bentley verkaufen ja auch einige ihrer Autos nach Deutschland. Wenn Kunden dennoch ob der Preise geschockt sind, fragt Schmid gerne nach, wie teuer denn ihre Autos oder Uhren sind.

Der ­Hi-Fi-Profi will mit seiner Ausstellung neue Kunden gewinnen. Es ist eine andere Zielgruppe als die für den Laden in der Frankfurter Innenstadt. Eine Anlage für eine halbe Million Euro, von denen einige im Theater stehen, können sich wirklich nur Menschen leisten, die richtig viel Geld verdienen oder geerbt haben. Hier betreten Millionäre das Theater, wenn sie ernsthaft darüber nachdenken, so eine Anlage zu kaufen. Dass die mit der Familie vorbeikommen können, mit Handschlag oder Ellbogen begrüßt und in herzlicher Wohlfühlatmosphäre betreut werden, sind ebenso gute Voraussetzungen für einen Geschäftsabschluss wie Schmids Verkaufsstrategie, dass High End zum „Lifestyle passen“ müsse. Am überzeugendsten dürfte allerdings der Klang sein, wenn man in einem der großen Räume sitzt und zuhört.