Wie alle Leuchttürme steht auch das Lighthouse von Glenmorangie am Meer. Das zwanzig Meter hohe, gerade mal ein Jahr alte Gebäude dient jedoch nicht zur Orientierung für Schiffskapitäne, sondern als Forschungslabor für Whiskyherstellung. Um sich dem modernen Kubus im gläsernen Gewand auf dem Gelände der Destillerie zu nähern, gehen Besucher erst einmal an den für Schottland typischen, alten, braunen, Felssteinhäusern entlang, in denen Glenmorangie seit fast 180 Jahren Whisky herstellt. Hinter diesen dicken Mauern wird rund um die Uhr das ganze Jahr über gearbeitet. Die Whiskymacher wechseln sich in Schichten ab. 6,4 Millionen Liter produzieren sie jährlich, Glenmorangie gehört zu den meistverkauften Whiskys der Welt. Erklärtes Ziel der Schotten ist es, sich trotzdem nicht auf dem Erfolg auszuruhen. Sie wollen den Prozess weiterentwickeln, ihn perfektionieren und ihren Whisky vielfältiger machen.