V or 150 Jahren wird ein erfolgreiches Start-up in Wiesbaden vorstellig: Den touristischen Personennahverkehr in der weltläufigen Kurstadt will das erst ein halbes Jahr zuvor gegründete Unternehmen modernisieren. Im Angebot: eine seinerzeit hochmoderne Bahntechnik für eine „Gebirgsbahn auf den Neroberg und die Platte“. Der Gemeinderat der heutigen hessischen Landeshauptstadt, die damals seit sieben Jahren zu Preußen gehört, handelte umsichtig. Der Antragsteller dürfe mit Vermessung und Kostenermittlung beginnen, entscheidet das Kommunalgremium. Von einem etwaigen finanziellen Zuschuss der Kommune für die Vorarbeiten ist aber keine Rede. Es spreche aus Sicht der Politik lediglich nichts gegen „die Bewilligung, die nöthigen technischen Vorarbeiten für Ermittelung der Trace und der Baukosten für diese Bahn zu besorgen“, berichtet die Lokalzeitung recht nüchtern über die Sitzung.

Wiesbaden, Neroberg, Gebirgsbahn? Da liegt die Vermutung nahe, dass aus der Anfrage von 1873 die heutige Nerobergbahn hervorgegangen ist, die seit 1888 zuverlässig ihren Dienst versieht. Als so linear erweist sich die Geschichte aber nicht. Denn die seit 1988 unter Denkmalschutz stehende Standseilbahn mit Wasserballastantrieb und Zahnstangenbremstechnik wurde erst ab Mitte der 1880er-Jahre geplant und gebaut. Eröffnung war schließlich am 25. September 1888. Im kommenden Herbst feiert das Verkehrsmittel, mit dem jährlich von Frühjahr bis Herbst rund eine Viertelmillion Fahrgäste unterwegs sind, also 135. Geburtstag. Ein guter Grund zum Gratulieren, schließlich ist die hier eingesetzte Technik mittlerweile einzigartig in Deutschland. Die Strecke mit 1000 Millimeter Spurweite ist 440 Meter lang, bei jeder Fahrt werden 83 Höhenmeter bewältigt – und das ausschließlich durch das Gewicht von Ballastwasser.