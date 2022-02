Speicher für schnelles Laden : Achtung, Kreiselverkehr

Aktualisiert am

Schnellladen von Autos dort, wo es keine Stationen gibt – das geht mit einem Zwischenspeicher. Er arbeitet mit rotierenden Massen und kann in kürzester Zeit viel Strom abgeben.

Allen Vorzügen zum Trotz schleift das Elektroauto im Alltag vor allem ein gewichtiges Problem mit sich herum: Das Aufladen der Batterien an einer guten Wallbox braucht ungefähr so lange, wie man anschließend damit fahren kann – bei den heute üblichen Anschlüssen mit 11 kW Leistung ist es sogar die doppelte Zeit. Abhilfe schafft nur das Schnellladen mit Gleichstrom, aber wer hat schon solch eine Säule?

Es gäbe da etwas, meint ein junges Unternehmen aus Darmstadt. Die Adap­tive Balancing Power ist spezialisiert auf Stromspeicher und bietet eine Lösung für Stellen, an denen das Schnellladen bisher noch nicht geht. Die Idee: Elektrischer Strom wird angesammelt, so rasch es das Netz hergibt, und dann in kurzer Zeit wieder abgegeben, um damit über die üblichen Stecker die Autobatterie zu füllen.