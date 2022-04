W enn der Deckel des kleinen Tauchboots schließt, verstummt der Lärm der Über-Meeresspiegel-Welt. Sonnenlicht, Lungen und Luft haben es mit jedem Meter abwärts schwerer. In 1000 Meter Tiefe ist die Finsternis absolut. Ab hier regieren Dunkelheit, Kälte und Druck. Peter Linke war noch Doktorand, als er in dieses Reich das erste Mal abtauchte. Dreißig Jahre ist es her, dass er durch das Bullauge von Tauchboot Alvin beobachtete, wie die Tiefsee aus sich selbst heraus zu leuchten begann. Biolumineszierendes Plankton trieb mit der Strömung durch die Tiefe, Salpenkolonien folgten ihm, wer Glück hatte, dem schwebte eine 20 Meter lange Riesenmedusa vors Bullauge. „Das zu sehen ist irre.“ Das findet der Meeresbiologe bis heute.