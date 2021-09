Neue Produkte von Samsung : Putzkolonne aus Korea

Aktualisiert am

Samsung saugt, lüftet, desinfiziert und leert noch den Staubbehälter. Die Koreaner kümmern sich engagiert um den Haushalt – was nicht immer günstig ist.

Es ist beachtlich, wie breit Samsung mit Produkten für Küche und Haushalt seit Jahren aufgestellt ist. Wer seine Wohnung ausschließlich mit Geräten des südkoreanischen Unternehmens bestücken wollte, müsste auf wenig verzichten. Samsung verkauft Waschmaschinen, Kühlschränke, Backöfen, Geschirrspüler, Staubsauger und einiges mehr. Deshalb wächst der Bekanntheitsgrad der Marke in diesem Bereich kontinuierlich.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





In der Unterhaltungselektronik ist das nicht mehr nötig. Bei Fernsehern, Smartphones, Smartwatches ist Samsung eine feste Größe. Nun kommt es immer häufiger vor, dass auf Veranstaltungen wie dem CE Summit in Frankfurt, auf dem die Koreaner jährlich neue Produkte aus beiden Bereichen vorstellen, die Räume mit der Weißen Ware mehr locken als die Fernseher und Soundbars. So fanden wir allein dort drei spannende Produkte, die sich lohnen, näher vorgestellt zu werden.