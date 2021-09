Wie Regenwasser versickert : Lass fließen

Statt die Kanalisation zu belasten, soll das Regenwasser aufgefangen werden, verdunsten oder versickern. Aber wie bekommt man große Mengen am besten in den Boden?

Regen ist für die Wasser- und Landwirtschaft ein Segen, aber nur, wenn er in der richtigen Menge fällt. Leider tut er den Menschen diesen Gefallen selbst in Mitteleuropa nur in seltenen Fällen. Mal ist es zu trocken wie in den vergangenen Jahren, dann wird Wasser zum knappen Gut. Oder es regnet zu viel und vor allem in kurzer Zeit viel zu heftig, dann kann der Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, und die Bäche werden zu reißenden Strömen. Wenn die Prognosen stimmen, wird die Häufigkeit von Ex­tremereignissen zunehmen. Das sind keine guten Aussichten.

Gegen das Wetter lässt sich nichts unternehmen, und mit Regenwassermanagement kann man Flutkatastrophen nicht verhindern. Aber man kann die Folgen abmildern und Wasser bevorraten, das dann in den trockenen Perioden zur Verfügung steht oder als Ersatz für Trinkwasser genutzt werden kann, etwa zur Toilettenspülung. Das geschieht in Speichern, die zunehmend für Neubauten verlangt werden und die Ableitung des Regenwassers in die Kanalisation verzögern. Zweitens kann dort, wo versiegelte Flächen das Versickern im Boden behindern, ein Ausgleich geschaffen werden. Denn der Anteil, der dort aufgenommen wird, verringert die Menge dessen, was abließen muss, und das Sickerwasser füllt das Grundwasser wieder auf.