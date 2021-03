Tipps zum Fahrradkauf : Kommt Zeit, kommt Rad

„Jeder bekommt sein Fahrrad.“ Mit geradezu beschwörendem Unterton wurde dieses Versprechen Anfang März während der virtuellen Pressekonferenz des Zweirad-Industrieverbands (ZIV) gegeben. Aber irgendwie klang der Satz nach Norbert Blüms berühmter Beteuerung „Die Rente ist sicher“. Denn der beschwichtigenden Antwort auf die Frage nach möglichen Lieferengpässen im Jahre 2021 folgte schon im nächsten Satz die entscheidende Einschränkung: Es sei genug für alle da, aber die Kundschaft solle sich besser nicht zu sehr auf ein bestimmtes Fahrrad festlegen, sondern von vorn­herein zwei, drei Alternativen ins Auge fassen. Allen Insidern ist nämlich sonnenklar, und zwar seit Monaten: Es werden auch in diesem Jahr nicht alle genau das Fahrrad bekommen können, das sie haben wollen. Wer jedoch an seinem bestimmten Wunschrad festhält, muss lange warten oder weit herumsuchen. Glück hat, wer einen pfiffigen Händler trifft, der weiß, wie und wo er fündig wird – und der sich im Trubel des Saisonauftakts die Mühe macht, ein ganz bestimmtes Rad aufzutreiben.

Man kann hinschauen, wo man will, in ein Markenportal im Internet oder von außen durch die Scheibe in den Showroom eines Flagshipstores: Der Fahrradfrühling hat viele schöne neue Räder. Zwar sind die Messen des Vorjahres, wo man auf den Geschmack hätte kommen können, ausgefallen. Doch im Netz wie in den Fachmagazinen wurden die Neuheiten nach Kräften publik gemacht. Beratende Verkaufsgespräche in den Läden gibt es jedoch vielfach nur als Privatissimum nach Terminvergabe oder aber bloß noch telefonisch, gelegentlich auch durch ein mit dem Tablet gefilmtes Video. Dass sich jemand auf die falsche Seite des Flatterbands zwischen der geöffneten Werkstatt und dem für den freien Publikumsverkehr geschlossenen Verkaufsraum verirrt, ja, so etwas soll schon mal vorkommen. Kurzum: Unter freilich erheblich erschwerten Bedingungen könnte es ein Start in die Fahrradsaison werden wie in normalen Jahren. Wird es aber nicht.