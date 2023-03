Aktualisiert am

Hyperorgel in Würzburg : Bits und Bach

Ein komplexes Musikinstrument war die Orgel schon immer. Jetzt geht die Entwicklung weiter. Die Hyperorgel in Würzburg setzt auf Vernetzung und neue Konzertformate.

Herr Gott, nun sei gepreiset: Die Orgel war ursprünglich am Barock ausgerichtet. Nun ist sie auch für Spätromantik und Moderne gerüstet, und das vierte Manual wird aktiviert. Bild: Sandra Schildwächter

Geht es um Künstliche Intelligenz, Vernetzung und Internetanbindung, taucht gar der Begriff „Hyper“ auf, mag man spontan an viele Themen denken. Dass ausgerechnet die Orgel gemeint ist, liegt nicht unbedingt auf der Hand. Ist sie doch eines der ältesten Musikinstrumente der Menschheit, im dritten Jahrhundert vor Christus in Alexandria erfunden und seit dem Spätmittelalter in den europäischen Kirchen vorzufinden. Doch ist die Orgel geradezu prädestiniert für ein großes Update, das unendlich viele neue Möglichkeiten bieten könnte. Sie ist nicht nur ein Musikinstrument, sondern zugleich ein hochartifizielles Gerät. Ihre Geschichte ist aufs Engste mit der technischen Entwicklung verflochten.

Der Fortschritt heißt Hyperorgel mit dem Versprechen, neue Klangwelten hervorzubringen und mit Künstlicher Intelligenz die Komplexität des Musikgeschehens deutlich zu erhöhen. Der Begriff wurde 2011 von dem Musiker Randall Harlow geprägt und bezeichnet eine Orgel, bei der nicht nur die Register, sondern auch die Pfeifen nach Wahl kombiniert werden können, und zwar mit exakter Kontrolle des Winddrucks für jede einzelne Pfeife. Jede Pfeife wird frei kombinierbar, und damit lassen sich ganz neue Orgelklänge erzeugen. Dank Elektronik, Internetanbindung und Digitalisierung kommen auch innovative Musikformen hinzu, es lassen sich weitere Interfaces anbinden, man kann eine Orgel aus der Ferne spielen oder mehrere zusammenschließen und daraus ein neues Instrument bilden. Die Möglichkeiten und Chancen sind vielversprechend.