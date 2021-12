Ein unterschätztes Werkzeug : Der Dreh mit den Schrauben

Wofür müssen sie nicht alles herhalten: Deckel von Farbdosen werden damit aufgehebelt und die Batteriefachdeckel unergonomischer Kleingeräte geöffnet. Die neue Reifendecke des Schubkarrenrades hätten wir ohne einen besonders großen und stabilen Vertreter der Gattung kaum auf die Felge bekommen, und beim Ankörnen von Bohrlöchern in Holz oder Putz leistet ein betagtes Exemplar vom Typ Phillips-Recess treue Dienste. Dabei sind sie für einen anderen Zweck gedacht, nämlich um die weitverbreitetste reversible und kraftschlüssige Verbindungstechnik zu schließen und zu lösen.

Die Rede ist vom Schraubendreher, diesem oft nicht ausreichend wertgeschätzten Werkzeug. Dabei hat ihn doch Witold Rybczynski in dem schmalen Band „One Good Turn: A Natural History of the Screwdriver“ sogar als ein „Werkzeug des Jahrtausends“ gewürdigt. Der Schraubendreher ist nicht nur vielseitig (obwohl wir es noch nicht geschafft haben, damit eine Schraube aus Holz oder Dübel zu ziehen – weshalb sich sein umgangssprachlicher Name „Schraubenzieher“ nicht wirklich erschließt), sondern auch vielfältig. Denn es gibt ihn in verschiedenen Größen und mit einer wachsenden Zahl der Antriebe: von Schlitz und Pozidriv bis zu diversen Vielzahn- und Sicherheitsformen.