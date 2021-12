Klimabilanz : Forscher für blauen Wasserstoff

Die Klimabilanz von blauem Wasserstoff ist in der Wissenschaft umstritten. Forscher der US-Universitäten Cornell und Stanford hatten im August eine Studie vorgelegt, nach der zum Verbrennen genutzter blauer Wasserstoff fürs Klima sogar rund 20 Prozent schlechter sei als Erdgas, jetzt ziehen Forscher in der Schweiz und Schottland eine eher positive Bilanz. Es komme allerdings darauf an, wo das Erdgas gefördert wird, sagen Christian Bauer vom Labor für Energiesystem-Analysen am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen und Mijndert van der Spek, Professor am Forschungszentrum für Kohlenstoff-Lösungen an der University of Edinburgh.

In Norwegen etwa gebe es im Gegensatz zu vielen anderen Förderländern kaum Leckagen, sodass das Argument der Kollegen in diesem Fall nicht ziehe. Sie hatten Emissionen von Methan, dem Hauptbestandteil des Erdgases, eingerechnet, die bei laxem Umgang frei werden. Methan ist etwa 30-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Blauer Wasserstoff entsteht durch Dampfreformierung des Erdgases. In einem Reaktor werden die beiden Komponenten vermischt. Es entstehen die Gase Kohlendioxid (CO2) und Wasserstoff, die in einem nachgeschalteten Prozess voneinander getrennt werden. Das CO2 lässt sich nutzen oder in ehemaligen Erdgaslagerstätten endlagern, ein ausgiebig erprobter Prozess. Norwegen beispielsweise lässt seit vielen Jahren CO2 in der Tiefe verschwinden, das bei der Reinigung von frisch gefördertem Erdgas anfällt.

Bauer und van der Spek betrachteten wie ihre amerikanischen Kollegen den gesamten Lebensweg des Erdgases, von der Förderung über den Transport bis hin zur Nutzung. Sie setzten dazu eine Simulationssoftware der Technischen Hochschule Zürich ein, die den gesamten Prozess erfasst. Das Ergebnis speisten die Forscher in ein am PSI entwickeltes Ökobilanzmodell ein. Bei hohen Leckageraten musste das Team den US-Kollegen recht geben. Anders ausgedrückt: Erdgas aus den USA und Russland eignet sich nicht zur Herstellung von blauem Wasserstoff. Doch wenn praktisch kein Erdgas verloren geht, sei der blaue Wasserstoff fast so klimafreundlich wie der grüne, der aus der Wasserspaltung mit Strom aus emissionsfreien Quellen hergestellt wird, sagt Bauer.

Mehr zum Thema 1/

Allein mit grünem Wasserstoff lasse sich der Klimawandel nicht aufhalten, argumentieren die Befürworter der blauen Variante. Er sei zu teuer, und es stehe viel zu wenig Ökostrom dafür zur Verfügung. Auch der sogenannte türkise Wasserstoff könnte helfen. Er wird durch Pyrolyse hergestellt, also Erhitzen des Erdgases unter Luftabschluss. Dabei entstehen Wasserstoff und fester Kohlenstoff, der verwertet oder noch sicherer endgelagert werden kann als CO2. Der Energieaufwand für die Herstellung der türkisen Variante ist allerdings groß, und eine Entlastung fürs Klima gäbe es nur, wenn die benötigte Energie emissionsfrei zur Verfügung gestellt werden könnte.