Aarke Carbonator Pro im Test : Der Übersprudler

Es genügen ein paar Griffe mit einer Hand. Dann sprudelt das Wasser. Aarke wirbt damit, dass der Carbonator Pro einhändig bedienbar ist. Währenddessen könne man „das Kind tragen, am Kaffee nippen oder telefonieren“. Das interessiert uns nicht. Wir machen immer nur eine Sache. Außerdem ist am Anfang und Ende des Prozedere eine zweite Hand fast unerlässlich, nämlich wenn der Wasserhahn aufgedreht und der Flaschendeckel zugedreht wird.

Was uns interessiert, sind Küchengeräte aus hochwertigen Materialien, die einfach zu bedienen sind. In dieser Kategorie landet Aarke einen Volltreffer. Bis auf einen Kunststoffring, der den Rand des Zylinders schützt, wenn dieser mit Schwung aufsetzt, haben die Schweden nur Edelstahl als Material verwendet. Selbst der Schraubverschluss der Glasflasche ist aus Metall. Die Form stimmt ebenfalls. Der Carbonator Pro dürfte der hübscheste Wassersprudler auf dem Markt sein.

Den Preis, den Aarke für das Bedienkonzept bezahlt, ist der Hochhauscharakter. Der Carbonator Pro braucht eine freie Höhe von über 50 Zentimeter, weil der Zylinder oberhalb der Flasche darauf wartet, heruntergedrückt zu werden, bis diese vollständig umhüllt ist, um dann für die Karbonisierung zu verriegeln. Mit dem Knopf auf dem Gehäuse führt der Nutzer Kohlenstoffdioxid zu. Nun muss die Flasche befreit werden. Dazu drückt man den Hebel nach unten, der zunächst Druck ablässt und dann den Zylinder entriegelt.

Für das „Push-to-Lock“-Verfahren hat Aarke während der dreijährigen Entwicklung einen Roboter jeden Prototyp zehntausendmal drücken lassen. So oft sprudelte es hier nicht. Nach einer Woche Einsatz hinterlässt die Mechanik einen verlässlichen Eindruck. Gelegentlich überschwappendes Wasser sammelt sich auf der Standfläche und lässt sich schnell wegwischen.

Letztlich tut der Carbonator Pro nur das, was die Konkurrenz von Soda­stream & Co. macht. Er stellt aus stillem Wasser Sprudel her. Dafür gibt es Geräte schon ab 70 Euro. Aarke verlangt für sein Modell 300 Euro. Da schluckt man erst mal. Aber mit schönem Design, hochwertigen Materialien und durchdachter Bedienung machen die Schweden einem den Mund wässrig.