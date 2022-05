Wärmepumpe bis Photovoltaik : Was man beim Bau des Eigenheims beachten muss

Wer ein Haus baut, braucht ein gutes Nervenkostüm. Schließlich gehört die eigene Immobilie nicht nur für viele zu den größten Einzelinvestitionen ihres Lebens. Zwischen vier Wände, erst recht wenn sie sich im Rohbaugewand präsentieren, passen einfach zu viele Stolperfallen. Weil der Handwerker nicht so will wie der Bauleiter oder der Partner nicht wie man selbst. Weil das bestellte Baumaterial für den einzig freien Elektrikertermin der nächsten Monate zu spät kommt oder der Wintereinbruch für den Dachdecker zu früh.

Doch was Bauherren im Moment auf dem Weg zu ihrem Eigenheim schultern müssen, scheint das übliche Maß zu übertreffen. Denn alles steigt: die Bodenpreise, die Wartezeiten für Fachkräfte, die Preise für Baustoffe, die Zinsen, die Inflation und nicht zuletzt die Ansprüche, die der Gesetzgeber und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an die möglichst umweltfreundlichen Neubauten stellen.

Die Förderung

Gerade Letzteres hat unter Bauwilligen in diesem Jahr für Unmut gesorgt. Denn der KfW ist es in gewisser Weise ergangen wie vielen Bauherren auch: Das Geld war schneller weg, als man schauen konnte. Nach dem ersten Förderstopp, den das Bundeswirtschaftsministerium im Januar überraschend verkündete, weil die Anträge das Budget der Bank weit überstiegen, sollten im April wieder einige Programme anlaufen. Wenigstens für die Effizienzhäuser der Klasse 40, die noch strengere Auflagen erfüllen müssen als das bisher beliebte KfW-Effizienzhaus 55, für das es keinerlei Tilgungszuschüsse mehr gibt. Die Zahlen geben vereinfacht an, dass ein solches Haus nur 40, 55 oder 70 Prozent der Energie benötigt, die ein Referenzhaus aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbraucht. Je niedriger die Zahl, desto weniger Energie benötigen die Bewohner, damit es zu Hause so warm, kühl, hell und gut durchlüftet ist, wie sie es das Jahr über gern hätten.

Eine Milliarde Euro hatte das Ministerium für die Effizienzhäuser 40 bis Ende des Jahres nachgeschoben und gleichzeitig die Fördersummen je Bauvorhaben halbiert. Trotzdem gingen zum Start am 20. April so viele Anträge ein, dass die KfW nach nur wenigen Stunden abermals einen Annahmestopp ausrufen musste. Wer nur Einzelmaßnahmen im Blick hat, zum Beispiel das Dach neu dämmen will, oder wer ein altes Haus sanieren und auf einen der Effizienzstandards bringen möchte, ist davon zunächst nicht betroffen. Im Neubau aber sind die Fördertöpfe vorerst leer, mit einer Ausnahme: dem Effizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeitsklasse. Erfüllt ein neues Haus diese noch strengeren Kriterien, können die Bauherren auf einen zinsgünstigen Kredit bis zu 150 000 Euro und einen Tilgungszuschuss von 12,5 Prozent (maximal 18 750 Euro) hoffen. Das Haus braucht dazu das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ und muss zum Beispiel beweisen, dass seine Baustoffe besonders nachhaltig und langlebig sind, es nicht zu viel Fläche in Anspruch nimmt oder möglichst barrierefrei geplant ist.

Die Ansprüche

So dürfte die Zukunft des staatlich bezuschussten Bauens aussehen. Obwohl das Ablaufdatum auch für diese Effizienzklasse schon feststeht – von Januar 2023 an soll es ein neues Programm für die Neubauförderung geben. Was KfW und Ministerien dann wie genau fördern und bezuschussen, steht noch nicht fest, die Kriterien des Nachhaltigkeitssiegels dürften aber Anhaltspunkte geben. Der ganze Lebenszyklus eines Hauses rückt damit in den Mittelpunkt. Wie steht’s um die CO2-Bilanz der Haustechnik? Hält die Spachtelmasse alle Grenzwerte ein? Und die Frage lautet dann nicht nur: Wie gut dämmt ein Stoff, sondern: Wie gut ist ein Dämmstoff recycelbar, wenn das Haus in 50 Jahren abgerissen werden sollte?

Wer nicht warten will, was die Neubauförderung kommendes Jahr tatsächlich bringt, oder wem angesichts des Förderchaos der vergangenen Monate die Lust vergangen ist, sich auf die staatlichen Stellen zu stützen, kann sich freilich trotzdem an den Kriterien der KfW-Effizienzhäuser orientieren. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise kann die muckelig-dicke Hülle des eigenen Neubaus, die geringe Heizkosten verspricht, verlockend wirken. Zudem bekommen diejenigen, die sich in die Hände eines Fertighausbauers begeben – fast jeder Vierte tut das inzwischen, Tendenz steigend –, ohnehin kaum einen Entwurf angeboten, der nicht wenigstens dem Effizienzhaus 55 entspricht.