Optimistisch in die Zukunft : Warum uns technischer Fortschritt rettet und nicht Verzicht

Rund 90 Prozent der Menschheit lebt nicht mehr in absoluter Armut. Das ist eine Folge technischen Fortschritts. Aber kann das auch in Zukunft funktionieren, im Einklang mit den planetaren Grenzen? Ein Plädoyer für mehr Optimismus.

Als im April 1815 der Vulkan Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa ausbricht, spuckt er nicht nur ungeheure Mengen Magma aus, sondern auch eine bis zu 43 Kilometer hohe Aschesäule. Durch den massiven Eintrag von Aerosolpartikeln in die Atmosphäre verändert sich das Klima weltweit. In den beiden folgenden Jahren zeigt sich in Europa die Sonne kaum, Dauerregen und später Frost führen zu Missernten und Hungersnot. Die große existenzielle Not beschleunigt jedoch auch die technische Entwicklung.

Da die meisten Pferde nicht mehr ernährt werden können, entwickelt der Mannheimer Forstbeamte Karl Drais den von ihm bereits 1813 erfundenen „Wagen ohne Pferde“ weiter zur Laufmaschine, dem Urbild eines Fahrrads, das damals freilich noch verspottet wird. Vermutlich inspirieren die Hungerjahre, die der Chemiker Justus Liebig als Heranwachsender erlebt, ihn dazu, sich mit dem Zusammenhang zwischen mineralischer Düngung und Pflanzenwachstum zu beschäftigen.