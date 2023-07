Waldbrände sind keine Seltenheit mehr. In der Bekämpfung spielen Löschflugzeuge eine wichtige Rolle. Manchmal sind sie die einzige Lösung. Welche gibt es und was können sie?

Die AT 802 Fire Boss ist oft in Europa im Einsatz. Sie kann wahlweise auf Schwimmern oder Rädern zum Löschen starten. Bild: Hersteller

In der europäischen Waldbrandsaison geht nichts ohne Löschflugzeuge. Sie sind in dünn besiedelten Regionen meist die einzige Chance, einen Brandherd einzudämmen und die Feuerwehr am Boden zu unterstützen. In Deutschland hingegen haben bis 2022 ausschließlich Helikopter von Bundeswehr und Bundespolizei Löscheinsätze übernommen. Im vergangenen Jahr gab es aber erstmals seit Jahrzehnten den Einsatz italienischer Canadair-Löschflugboote im Harz.

Eigene Löschflugzeuge hat Deutschland bislang keine. Allerdings stellen Politiker angesichts zunehmender Waldbrände neue Überlegungen an. Seit Mai ist ein erstes Löschflugzeug im Harz stationiert. Die ältere PZL M-18 Dromader aus Polen kann je Flug bis zu 2200 Liter Wasser abwerfen und ist am Flugplatz Ballenstedt stationiert. Zudem ist der Flughafen Leipzig als Basis möglicher privater Löschflugzeuge auserkoren.